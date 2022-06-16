جوازها قبل 18 يضيع حقوقها.. انطلاق حملة لمناهضة زواج الأطفال بالغربية.. فيديو

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الخميس، وتحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن، حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، وذلك بقاعة المؤتمرات بأكاديمية البحث العلمي بمدينة طنطا.

انطلاق حملة لمناهضة زواج الأطفال

جاء ذلك بحضور شيخ العرب عبد الله، وكيل وزارة التضامن، ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الرائدات والمتطوعات وذلك ضمن إطار عمل برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وفعاليات حملة الوزارة التي تجوب المحافظات تحت شعار بالوعى مصر تتغير للأفضل.







وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال، وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والأخطار الصحية التي تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة.

وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال، والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة، وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال في مصر.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المسابقة التي أطلقتها على هامش حملتها ضد زواج الأطفال تحت شعار جوازها قبل 18 يضيع حقوقها لها عددًا من الشروط، والتي جاءت كالتالي:

- تكون إجابة السؤال يوميا من الثامنة مساء وحتى نشر السؤال الجديد في الثامنة من مساء اليوم التالي.

- يُنشر السؤال عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون الإجابة فقط من خلال إرسال رسالة على 1442.

- الاشتراك في المسابقة مجاني ويكون عن طريق إرسال كلمة شارك.

- لن يتم اعتماد أي إجابة عبر الصفحات الرسمية للوزارة.

- يتم إعلان الفائز

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