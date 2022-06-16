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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وكالة الفضاء المصرية: الأقمار الصناعية تستكشف حلولا مبتكرة في مشكلات الزراعة والبيئة

صدى البلد

شارك الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في فعاليات مؤتمر ومعرض الفضاء المنعقد حاليا في كينيا بهدف توطيد العلاقات والشراكات والمسئوليات الدولية في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، والاستفادة من القدرات الفضائية من أجل التنمية الوطنية. 

وأكد القوصي - خلال مشاركته بالجلسة الأولى للمؤتمر - أهمية الأقمار الصناعية ودورها الحيوي في استكشاف حلول مبتكرة تساعد على نهضة الشعوب اقتصاديا، خاصة في مجالات الزراعة والبيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ باستخدام تقنيات الفضاء. 

وأشار إلى أن تكنولوجيا الفضاء تلعب دورا حيويا في توفير الاتصال بين مختلف النقاط على الأرض ، والتنبؤ بالطقس لاتخاذ القرار ، وتطبيقات مراقبة الأرض من أجل التنمية الحضارية المستدامة واستخدامها ، والوصول إلى البيانات ونشرها في البلدان النامية.

وتطرق الرئيس التنفيذي للوكالة للمشروعات الداعمة لأهداف المؤتمر والتي ترتقي بالنشء وتساعده على الإلمام بثقافة تكنولوجيا الفضاء، مثل القمر الصناعي التعليمي للجامعات ( Space Keys)، والذي يهدف لتعليم طلبة كليات الهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات كيفية تكوين قمر صناعي بالكامل بدعم من وكالة الفضاء المصرية، كذلك مشروع القمر الصناعي المبسط (CanSat) والمقدم لطلبة المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بغرض تبسيط المعرفة بكيفية تكوين وإطلاق قمر صناعي.

وخلال مشاركته بالجلسة الثانية من المؤتمر، والتي عقدت بعنوان "استخدام بيانات الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء الأخرى" للمساعدة في التخفيف من آثار تغير المناخ في المنطقة، قال القوصي إنه لطالما استخدمت تكنولوجيا الأقمار الصناعية للتنبؤ بالطقس ، مع تنبؤات الأرصاد الجوية قادرة على العمل كنظم إنذار مبكر لظواهر الطقس المتطرفة. 


وأضاف أن هذه التقنية أساسية لتوثيق التغييرات البيئية وإبلاغ عملية صنع القرار عن طريق قياس مستويات سطح البحر والغازات الجوية ودرجة حرارة الكوكب المتغيرة، وما تقدمه التقنيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتقنيات الغامرة وأجهزة الاستشعار الذكية. 


وعرض المبادرات التي تستخدم حاليًا هذه التقنيات واستكشاف الفرص والفجوات والتحديات المتعلقة بتبني هذه التقنيات الناشئة والتي يدعمها مؤتمر كينيا بقوة.


كما شارك القوصي في الجلسة الثالثة الخاصة "بمراقبة الفضاء ورصده في إفريقيا" والتي تركز مناقشاتها على الحاجة إلى إنشاء نظام بيئي فعال لرصد ومراقبة الفضاء في إفريقيا. 


وحضر الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ،على هامش فعاليات المؤتمر، اجتماع متابعة العمل في مشروع قمر التنمية الافريقي، وهو المشروع الذى دعت اليه مصر، ويشارك فيه وكالات الفضاء في كل من غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا، وذلك بمشاركة رؤساء وكالات الفضاء في هذه الدول، عدا رئيس وكالة أوغندا الذي شارك عبر الإنترنت، وتم الاتفاق على أن يتم اجتماع المتابعة القادم في نيجيريا.

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