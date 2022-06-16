خالد الجندي: هناك حرب على أطفال المسلمين من قبل المجتمعات الصهيونية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: ظهرت الآن شركات عالمية مدعومة من منظمات صهيونية تسخر إمكانيات بالمليارات ليقتنصوا أولادنا وتتم محاولة السيطرة عليهم بكل ما أوتوا من قوة، دخلوا لأطفالنا من الأفلام اليوتيوب انستجرام التيك توك من تحت أظافرهم من الرحلات الترفيهية والرحلات الجماعية والمناهج التعليمية من أحل نشر المثلية الجنسية.

وأضاف الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على " دى ام سي" أن العالم كله أعلن الحرب على أولادنا وبناتنا ومن لا يستفيق، ربنا يعوض عليه لأن التعامل الجنسى مرض لا علاج منه، لأنه إذا تم غرسه في ذهن الولد فلا فائدة، أولادنا يتعرضون لحالة تحرش عالمى ، لما تكون أكبر شركة من شركات الكرتون اللى كلنا اتربينا عليها وصلوا المجتمع لحالة إدمان، حيث إنهم وفروا الشخصيات الكرتونية حتى تعودنا عليها ثم قدموا هذه الشخصيات على أنهم شواذ.

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك حرب تم إعلانها على أطفال المسلمين من قبل المجتمعات الصهيونية، حيث أصبحت أفلام الكرتون تروج لفكرة الشذوذ الجنسي بصورة كبيرة وبشكل علني، وذلك لإدخال هذا الفكر إلى عقول الصغار.

