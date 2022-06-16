محمد صبحي: نفسي أعيد مسرحية هاملت وسني ميسمحش

قال الفنان محمد صبحي إنه يتمنى إعادة تقديم مسرحية هاملت بعد نجاحها الكبير على مدار سنوات عرضها، لكن عمره حاليا "مسيسمحش" ولا يتناسب مع ما كتبه شكسبير عن الشخصية.

وكشف محمد صبحي عن تفكيره في تقديم المسرحية بصفته مخرجا لكنه لم يجد الموهبة التي تشجعه على اتخاذ هذه الخطوة و"ميبقاش حاقد عليه" لشدة حبه لهذه الشخصية.

ووجه محمد صبحي رسالة إلى كل فنان لضرورة التركيز على عبقرية الاختيار وتقديم أعمال تليق بتاريخه، وشجاعة الاستبعاد لعدم تقديم أي محتوى فني ينتقص منه.



وقال محمد صبحي إنه يتعرض ل "ريبورتات " عبر صفحته الموثقة على فيسبوك إذا نشر أي محتوى عن القضية الفلسطينية أو مسلسله الشهير "فارس بلا جواد".

وأكد على أنه يشعر بالذنب تجاه القضية الفلسطينية لأنه ولد عام ١٩٤٨ في تاريخ مقرب من قرار تقسيم فلسطين ولكن أوضاع الشعب والتنافس السياسي هناك ليست في صالحه" عاملين زي أهلي وزمالك".



وهاجم الفنان محمد صبحي شركة ديزني لأفلام الرسوم المتحركة بسبب مشاهد الترويج للمثلية الجنسية، وتغذية الأطفال بمثل هذه الأفكار.

وأكد محمد صبحي على أن الفن بحاجة إلى تقديم محتوى يواجه هذه الأفكار والتشجيع على القيم الاجتماعية والانتباه لمثل هذه الأمور.

وتحدث محمد صبحي عن تهافت المشاهير خلف التريندات قائلا:" المشاهير ٣ انواع.. يا عنده فضيحة يسارع في نشرها .. يا بيخلق فضيحة .. يا مريض نفسي".



تحدث النجم محمد صبحي، عن موقع المسارح المصرية التي أصبح يحيطها الباعة الجائلين والتي لا ترقى بتقديم أعمال مسرحية".



وأضاف "صبحي"، قائلًا : أن مسرح عريق مثل القومي، يحيطه الباعة الجائلين من كل مكان، و لا يرقى بوجود نجوم ومشاهدين وسط هذا المكان ".

وتطرق محمد صبحي إلى الحديث عن مشروعه الفني الذي ينوي تقديمه وخطط إليه في الفترة السابقة التي تعد فترة ركود في نواحي كثيرة في الثقافة والفن.

محمد صبحي

تشمل أعمال محمد صبحي المقبلة عروضا مسرحية وفيلما سينمائيا ومسلسلا ، وكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المشاريع ونجومها المشاركين معه في كل المشاريع الفنية المتنوعة .

النجم الكبير محمد صبحي كان قد كرمه المتروبوليتان الأمريكية وأهدته البث المباشر لأوبرا "هاملت " للموسيقار العالمي برات دين وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم ، وذلك تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية .

النجم الكبير محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة ، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة العالمية ملخصها : " أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير "هاملت " بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل".