برلماني: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة انحياز صريح للمواطن

قال النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، إن توالي صدور الردود الشعبية المرحبة بقرار الرئيس السيسي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة، يؤكد على أنه قرار أثلج صدور المصريين، وأن الدولة لا تزال داعمة للكهرباء وحريصة على الطبقات البسيطة والشرائح ذات الدخل المنخفض.

ووصف مشهور، في تصريحات له اليوم، قرار الرئيس السيسي، بأنه انحياز حقيقي للمواطن المصري، ورغبة في التخفيف عن كاهله من الأعباء المعيشية خاصة مع ظروف التضخم العالمي.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات الواضحة من رئيس الجمهورية هى تحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، ولذلك تم تأجيل تطبيق أي زيادة في أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر قادمة.

واختتم نائب الشرقيه، بالتأكيد على أن قطاع الكهرباء استطاع عبر الإدارة الحكيمة والرؤية المستقبلية للرئيس السيسي، تحقيق نجاحات ضخمة، وانتهت تماما عملية تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، مشددا على أن عشرات الملايين من المصريين يشعرون بقفزة حقيقية في مجال الطاقة والكهرباء على مدى السنوات الماضية، كما أنها كانت السند الحقيقي لعملية التنمية الشاملة في البلاد.