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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد فعاليات ختام النسخة الثامنة من كنوز مصرية للطلائع

صدى البلد

 


شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، ختام فعاليات مسابقة كنوز مصرية علي مسرح الوزارة، والتي تنظمها الإدارة المركزية للطلائع العام الثامن علي التوالي، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق، اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب، الأستاذة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع، والنائبة مي بطران عضو مجلس النواب، ولفيف من قيادات الوزارة ومديري المديريات.


أثني وزير الشباب والرياضة علي أداء الطلائع المشاركين ومستوى إبداعهم، كما أشاد بالمسابقة ككل والتي تكشف عن مواهب طلائع مصر، مؤكدا أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الرعاية الكاملة لهم وإكسابهم المهارات الفنية المختلفة، والإهتمام بالعروض الإبداعية للنشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة فى جميع المحافظات للكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المجالات.

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن المسابقة تهدف إلى إتاحة الفرصة للمنافسة الهادفة بين طلائع مصر، وتنمية الذوق الفني والوعى الثقافي لديهم ليصبحوا قادة الغد، حيث يشارك بالمسابقة 144 فرقة  يُمثلهم 5500 طليع وطليعة من مختلف الجمهورية في مجالات الفن التعبيرى، الموسيقى النحاسية، الموسيقى الوترية، الكورال، وفنون المسرح.

 

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالعروض التي قدمها الطلائع المشاركون في الحفل من مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى حرص الوزارة على إقامة حفل ختام أنشطة الطلائع كل عام لتسليط الضوء على إبداعات أبناء مصر من النشء فضلًا عن تكريم الطلائع الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات التي تنفذها لهم الإدارة المركزية للطلائع على مدار العام.

 

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة فى مجالات الفنون التعبيرية والموسيقي النحاسية والعروض الرياضية قدمها الطلائع المبدعين الفائزين فى مسابقة "كنوز مصرية" النسخة الثامنة.

 

وتضمنت المسابقة عند انطلاقها اشتراطات عامة واشتراطات خاصة بكل مجال، وتتمثل الاشتراطات العامة فى الالتزام بالمرحلة السنية من ( 18-8) عام من مواليد ( 2014-2004)، تتكون كل فرقة من 25 طليع وطليعة لكل مجال من مجالات التسابق، ويسمح بمشاركة أصدقاء الطلائع بشرط ألا يزيد العدد عن 3 ولا يزيد السن عن 19 عام، بالإضافة إلى الالتزام بالزمن الكلى المحدد لكل مجال، وإحضار كل فرقة لكل مستلزمات المسابقة.

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