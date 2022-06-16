ماكرون : لا أستبعد زيارة روسيا ويجب وضع شروط مسبقة

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد زيارة روسيا، لكن يجب تهيئة الظروف لذلك.

وفي مقابلة مع قناة “TF1”، قال ماكرون ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لزيارة موسكو: "لكي أذهب إلى روسيا، يجب وضع شروط مسبقة ... لكنني لا أستبعد أي شيء".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إنه لا يخطط بعد لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لا يستبعد مثل هذا الاحتمال في المستقبل.

ووصل ماكرون، اليوم الخميس، مع المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إلى كييف، حيث التقى قادة الدول الثلاث بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.