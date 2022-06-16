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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: الصين تقف إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا

الصين وروسيا
الصين وروسيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تصدق مزاعم الصين بالحياد في النزاع الأوكراني وتعتقد أنها تقف إلى جانب روسيا. 

وقال برايس: “لقد حددت الصين بالفعل خيارها. بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى الرغم من جميع الكوارث التي حدثت هناك  وفقدان الأرواح، والعواقب العالمية، بما في ذلك الأمن الغذائي، لا تزال الصين تقف الى جانب روسيا”.

وأضاف برايس أن "موقف الحياد الصيني ليس أكثر من بيان فارغ".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال برايس، إن إدارة بايدن على علم بالتقارير التي تفيد بأن الجيش الروسي أسر اثنين من الأمريكيين في أوكرانيا، لكنها لم تناقش الأمر بعد مع الحكومة الروسية.

وذكرت وسائل إعلام، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية اعتقلت المواطنين الأمريكيين ألكسندر دريك، 39 عاما، وآندي هوينه، 27 عاما، بالقرب من مدينة خاركيف. 

وذكرت التقارير أن أحد الأمريكيين الأسرى هو من قدامى المحاربين في مشاة البحرية الأمريكية والآخر من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي.

وأضاف برايس أن إدارة بايدن كانت على علم بالتقارير التي تفيد بفقد مواطن أمريكي إضافي في أوكرانيا وسط العملية الروسية.

وقال: “هناك تقارير عن أمريكي إضافي لا يعرف مكانه. لا يمكنني التحدث عن تفاصيل هذه القضية. للأسف، لا نعرف التفاصيل الكاملة لهذه الحالة. كان فهمنا أن هذا الشخص قد سافر إلى أوكرانيا لحمل السلاح”.

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