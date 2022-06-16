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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فايز فرحات: دعوة الرئيس للحوار الوطني جاءت من موقف قوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

فايز فرحات
فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقا على الحوار الوطني، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني جاءت من موقف قوة وليس بسبب أزمة سياسية.

 

وأضاف محمد فايز فرحات في حواره في برنامج "كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، : "بعض الدول أطلقت حوارا وطنيا بسبب أزمة سياسية في هذه الدول وحدوث اختلاف سياسي بين كافة القوى السياسية".

 

وتابع محمد فايز فرحات: "مصر دولة مستقرة وآمنة، وتم طرح الحوار الوطني من موقف قوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

 

وأكمل محمد فايز فرحات:"  الفلسفة الأساسية خلف الحوار الوطني هو نقل الحالة المصرية لمربع آخر ونحن أمام تطور تدريجي على المستوى السياسي والاقتصادي ".

 

 

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