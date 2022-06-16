بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3.. صور

ستتبع سيارة Polestar 3 الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة في السوق بسيارة SUV-Coupé وستحمل رقم 4 وستعتبر منافسة لسيارات مثل Audi Q4 E-tron Sportback و Volkswagen ID 5.

بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3

أصدرت Polestar صورة معاينة جديدة تُظهر الثنائي SUV الجديد من أجل عام 2023، وتعتبر المرة الثالثة التي تكشف فيها الشركة عن صور لطراز 3 وتُظهر النهاية الخلفية غير مخفية تمامًا، في حين أن 4 لا تزال مغطاة مع شريط الضوء الخلفي المميز.

بالنسبة للحجم سيتواجد طراز بوليستار 4 بين بوليستار 2 السيدان والطراز الرياضي متعدد الاستخدامات 3 و سيتم إطلاقه في عام 2023 كمدخل إلى ما تسميه الشركة "أحد أكثر قطاعات السوق تنافسية من حيث الطلب والأداء والتصميم".

ستنضم السيارة 4 بعد عام من قبل Polestar 5 Grand Tourer الجديدة، والتي ستظهر لأول مرة ديناميكيًا في التمويه في مهرجان Goodwood للسرعة الأسبوع المقبل.

أظهرت Polestar في الأسبوع الماضي السيارات الثلاثة من الجانب مما يثبت أن هذا لن يكون مجرد تعديل للطراز السيدان Polestar 2 الحالي للشركة أو سيارة فولفو الهجينة الأولى السابقة.

بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3

توجد لمحات تصميم Polestar المألوفة مثل المصابيح الأمامية LED على شكل حرف Y "Thor's Hammer" ، وملاقط الفرامل الصفراء، وشريط الإضاءة الخلفي الملتف، والكسوة الجانبية الكثيفة.

تنحني لوحة السقف الزجاجية البانورامية برفق نحو الخلف، ويمر تحت جناح خلفي بارز جزء مما يبدو أنه حزمة هوائية واسعة النطاق إلى حد ما ، جنبًا إلى جنب مع فتحات توجيه الهواء في الحافة الأمامية لغطاء المحرك ، ومقابض أبواب مناسبة للتدفق و اللكمات الخلفية البارزة.

ستكون الكفاءة الديناميكية الهوائية حاسمة في نقل Polestar 3 إلى نطاق مستهدف يزيد عن 370 ميلًا ، وكذلك "بطارية كبيرة" ذات سعة غير محددة ومجموعة نقل حركة فعالة ذات محرك مزدوج.

لم تقدم Polestar مزيدًا من التفاصيل حول مواصفات 3 ، لكنها أكدت أنها ستحتوي على مستشعر ليدار `` الأفضل في فئته '' من شركة Luminar ، بالإضافة إلى حزمة برامج متقدمة من شركة التكنولوجيا العملاقة Nvidia، بهدف دمج وظائف القيادة المستقلة.

ستبدأ الشركة في بناء السيارة الثالثة جنبًا إلى جنب مع الخليفة الكهربائية لفولفو XC90 التي تشارك معها دعائم SPA2 في كل من أمريكا والصين في أوائل عام 2023.

تهدف Polestar إلى زيادة أرقام مبيعاتها العالمية من 29000 سيارة في عام 2021 إلى 290.000 سيارة والعمل في 30 سوقًا عالميًا بحلول نهاية عام 2025.