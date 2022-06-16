عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3.. صور

بوليستار تخطط لإنتاج
بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3

ستتبع سيارة Polestar 3 الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة في السوق بسيارة SUV-Coupé وستحمل رقم 4 وستعتبر منافسة لسيارات مثل Audi Q4 E-tron Sportback و Volkswagen ID 5.

بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3

أصدرت Polestar صورة معاينة جديدة تُظهر الثنائي SUV الجديد من أجل عام 2023، وتعتبر المرة الثالثة التي تكشف فيها الشركة عن صور لطراز 3 وتُظهر النهاية الخلفية غير مخفية تمامًا، في حين أن 4 لا تزال مغطاة مع شريط الضوء الخلفي المميز.

 

بالنسبة للحجم سيتواجد طراز بوليستار 4 بين بوليستار 2 السيدان والطراز الرياضي متعدد الاستخدامات 3 و سيتم إطلاقه في عام 2023 كمدخل إلى ما تسميه الشركة "أحد أكثر قطاعات السوق تنافسية من حيث الطلب والأداء والتصميم". 

 

ستنضم السيارة 4 بعد عام من قبل Polestar 5 Grand Tourer الجديدة، والتي ستظهر لأول مرة ديناميكيًا في التمويه في مهرجان Goodwood للسرعة الأسبوع المقبل.

 

أظهرت Polestar في الأسبوع الماضي السيارات الثلاثة من الجانب مما يثبت أن هذا لن يكون مجرد تعديل للطراز السيدان Polestar 2 الحالي للشركة أو سيارة فولفو الهجينة الأولى السابقة.

بوليستار تخطط لإنتاج 4 سيارات كهربائية جديدة خلفاً لطراز 3

توجد لمحات تصميم Polestar المألوفة مثل المصابيح الأمامية LED على شكل حرف Y "Thor's Hammer" ، وملاقط الفرامل الصفراء، وشريط الإضاءة الخلفي الملتف، والكسوة الجانبية الكثيفة.

 

تنحني لوحة السقف الزجاجية البانورامية برفق نحو الخلف، ويمر تحت جناح خلفي بارز جزء مما يبدو أنه حزمة هوائية واسعة النطاق إلى حد ما ، جنبًا إلى جنب مع فتحات توجيه الهواء في الحافة الأمامية لغطاء المحرك ، ومقابض أبواب مناسبة للتدفق و اللكمات الخلفية البارزة.

 

ستكون الكفاءة الديناميكية الهوائية حاسمة في نقل Polestar 3 إلى نطاق مستهدف يزيد عن 370 ميلًا ، وكذلك "بطارية كبيرة" ذات سعة غير محددة ومجموعة نقل حركة فعالة ذات محرك مزدوج.

 

لم تقدم Polestar مزيدًا من التفاصيل حول مواصفات 3 ، لكنها أكدت أنها ستحتوي على مستشعر ليدار `` الأفضل في فئته '' من شركة Luminar ، بالإضافة إلى حزمة برامج متقدمة من شركة التكنولوجيا العملاقة Nvidia، بهدف دمج وظائف القيادة المستقلة.

 

ستبدأ الشركة في بناء السيارة الثالثة جنبًا إلى جنب مع الخليفة الكهربائية لفولفو XC90 التي تشارك معها دعائم SPA2 في كل من أمريكا والصين في أوائل عام 2023.

 

تهدف Polestar إلى زيادة أرقام مبيعاتها العالمية من 29000 سيارة في عام 2021 إلى 290.000 سيارة والعمل في 30 سوقًا عالميًا بحلول نهاية عام 2025.

VOLKSWAGEN Polestar 3 Audi Q4 E-Tron SPORTBACK Polestar 2 بوليستار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

موضوعات متعلقة

بـ 4 آلاف ريال.. أرخص السيارات المستعملة في السعودية| صور

فيراري تؤكد 60٪ أسطول سيارتها كهربائي بحلول 2026.. تفاصيل

فيراري تكشف عن سيارتها SUV متعددة الاستخدامات في سبتمبر المقبل.. صور

البين تكشف عن نسخة محدودة من سيارة A110 لسباق عام 1975.. صور

شركة McMurtry تكشف سيارة خارقة بقوة 1000 حصان.. صور

تويوتا تحقق لقب سباق لومان 24 ساعة للعام الخامس على التوالي |صور

كاديلاك تفكر في تقديم إسكاليد بمحرك 16 أسطوانة.. صور

الجيل الجديد من رينج روفرز سبورت يظهر لأول مرة في جودوود ..صور

ترشيحاتنا

كرم جبر: إعلانات الأدوية والمنتجات الطبية لا تعرض على القنوات الخاضعة للرقابة..فيديو

غادة إبراهيم: مش هسامح إلهام شاهين لآخر يوم في عمري.. وأنا مظلومة

غادة إبراهيم باكية: سامحت زوجي بعد خيانته ولن أسامح فنانتين

مزقته وأضاعت الألماس.. هجوم جديد على كيم كاردشيان لإتلاف فستان مارلين مونرو

كرم جبر: فلسفة الإخوان المتاجرة بأزمات الناس وليس البحث عن حلول.. فيديو

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأحد القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

وثائقي Halftime.. جينيفر لوبيز تحتفي بأصولها اللاتينية وتكشف حقيقة مكانتها في هوليوود

فيديو

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

ماحدش هيربيكي غيري.. تفاصيل ضرب مذيعة وسط الدلتا على يد مديرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ