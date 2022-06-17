سيدة تترك نافذة المطبخ مفتوحة لتفاجئ بدخول دب عملاق منزلها

فوجئت سيدة أمريكية من ولاية كونتيكت بكارثة في مطبخ منزلها عقب عودتها من الخارج و اكتشفت انها تركت نافذة المطبخ مفتوحة و تسبب ذلك في دخول دب .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن سيدة أمريكية شعرت بالصدمة حينما عادت إلى منزلها و وجدت دب يطل من نافذة المطبخ في منزلها .



قالت السيدة أنها في البداية رأت ظل بالقرب من نافذة المطبخ، و لكن حينما اقتربت من المكان، رأت الصورة أوضح و أنه ليس ظلا وليس خيالا بل كان دبا في منزلها .

قالت السيدة الدب لم يهاجمها و كان مسالما للغاية، و لكنه قام ببعثرة بعض الادوات في المطبخ عقب دخوله المكان، و لكن لم يمسها بسوء .



هرعت السيدة لطلب النجدة من الجيران و الاتصال بالشرطة لإنقاذها من ذلك الضيف الغريب الذي اقتحم منزلها اثناء غيابها عنه، و حضرت الشرطة فيما بعد و قامت بإخراج الدب من المنزل و السيطرة على الوضع .