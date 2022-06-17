بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

تصدر اسم حارس مرمى النادي الأهلي مصطفي شوبير، قائمة الأكثر تداولًا بـ“تويتر”، كما تصدر اسمه مناقشات رواد التواصل الاجتماعي، عقب تألقه اللافت للنظر في مباراة الأهلي وإيسترن كومباني، التي فاز بها المارد الاحمر برباعية مقابل هدف، واستطاع خلالها شوبير الزود عن مرماه ببسالة.

وربط البعض بين بدايات مصطفى شوبير ووالده حارس مرمى الاهلي والمنتخب الوطني لسنوات طويلة أحمد شوبير.

أيوب الكرة المصرية

التصق اسم أيوب الكرة المصرية، بحارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، أحمد شوبير، أحد أبرز الأسماء في عالم كرة القدم المصرية، وأحد أبرز الإعلاميين الرياضيين حاليا.

انضم أحمد شوبير إلى النادي الأهلي قادماً من نادي طنطا عام 1977، واستطاع الوصول إلي الحارس الأساسي للفريق الأول للقلعة الحمراء عام 1984، حيث كان الحارس الثالث مع عمالقة حراسة المرمي في افريقيا إكرامى والراحل ثابت البطل، الا أنه بالصبر والاجتهاد شق طريقه ليكون أحد أبرز حراس المرمي في مصر وافريقيا.

لعب أحمد شوبير أول مبارياته مع الأهلي أمام النادي الاوليمبي يوم 16 مايو 84، وحقق وقتها الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة، وكان احمد شوبير أحد نجوم المباراة، حيث ظل الحارس الثالث لأكثر من سبعة أعوام، وعُرض عليه الانضمام للعديد من الأندية، لكنه رفض التخلى عن الفانلة الحمراء، وتمسك بالصبر والاجتهاد في التدريبات طوال الـ 7 مواسم مخلصا للأهلي رافضا الرحيل.

عقد أبدي مع الأهلي

عُرف عن شوبير عشقه للنادي الأهلي، وهو صاحب المقولة الشهيرة «عقدي ابدي مع الأهلي»، وكان يرددها دائما أثناء مفاوضات تجديد تعاقده مع الأهلي علي مدار السنوات الطويلة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

ثالث أفضل حارس في مونديال 90

ساهم أحمد شوبير مع النادي الأهلي في الفوز بـ17 بطولة محلية وأفريقية وعربية، ويعتبر موسم «1995- 1996» هو الأشهر له طوال مشواره مع النادي الأهلي، حيث جمع بين بطولتي الدوري والكأس والبطولة العربية.

ومع المنتخب، اختاره الجنرال الراحل محمود الجوهر ليكون حارس مصر الأول للمنتخب الوطنى فى تصفيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، وظهر بشكل متميز في المونديال، حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد فى مباراة انجلترا، ليتم اختياره ثالث احسن حارس مرمي في المونديال، وتلقي عقد احتراف في نادي ايفرتون الانجليزي، وتم توقيع العقد في مصر، لكن عدم استخراج تصريح العمل حال دون انتقاله، ليرفض بعدها كل العروض الخارجية وفضل البقاء في الاهلي حتي اعلن اعتزاله.

خاض احمد شوبير 103 مباراة دولية مع المنتخب، وشارك في 4 بطولات كأس الأمم الافريقية 86 و 88 و 92 و 94.

ثاني أفضل مهرجان اعتزال

أعلن شوبير اعتزاله اللعب عام 1998 بعد مباراة فريقه أمام بلدية المحلة وتتويج الأهلى ببطولة الدوري، وقد ظهر باكياً ومعلناً الابتعاد عن كرة القدم، بعدما استمر في الملاعب حتى بلغ عمره 37 عاماً، حفلت بالانجازات.

وتم تصنيف مهرجان اعتزال شوبير ثاني أفضل مهرجان اعتزال في تاريخ الكرة المصرية، بعد مهرجان اعتزال محمود الخطيب، من حيث الحضور الجماهيرى وفقرات المهرجان الفنية، حيث شهد أول أوبريت غنائي في اعتزال لاعب، كما ان ضربة البداية لعبها الفنان الكبير عادل امام، في لفتة تكريم لاحمد شوبير، إضافة الي النجوم العرب الكبار الذين شاركوا في المهرجان.