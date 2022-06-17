محمد صبحي: أشعر بالذنب تجاه القضية الفلسطينية

قال الفنان محمد صبحي إنه يتعرض ل "ريبورتات " عبر صفحته الموثقة على فيسبوك إذا نشر أي محتوى عن القضية الفلسطينية أومسلسله الشهير "فارس بلا جواد".



وأكد محمد صبحي في مؤتمر صحفي مساء الخميس ، على أنه يشعر بالذنب تجاه القضية الفلسطينية لانه ولد عام ١٩٤٨ في تاريخ مقربمن قرار تقسيم فلسطين، ويحاول مناقشتها في أعماله ولكن أوضاع الشعب والتنافس السياسي هناك ليست في صالحه" عاملين زي أهليوزمالك".

وقال صبحي إنه يتمنى إعادة تقديم مسرحية هاملت بعد نجاحها الكبير على مدار سنوات عرضها، لكن عمره حاليا"مسيسمحش" ولا يتناسب مع ما كتبه شكسبير عن الشخصية.



وكشف عن تفكيره في تقديم المسرحية بصفته مخرجا لكنه لم يجد الموهبة التي تشجعه على اتخاذ هذه الخطوة و"ميبقاش حاقد عليه" لشدة حبه لهذه الشخصية.

ووجه محمد صبحي رسالة إلى كل فنان لضرورة التركيز على عبقرية الاختيار وتقديم أعمال تليق بتاريخه، وشجاعة الاستبعاد لعدم تقديمأي محتوى فني ينتقص منه.



وهاجم الفنان محمد صبحي شركة ديزني لأفلام الرسوم المتحركة بسبب مشاهد الترويج للمثلية الجنسية، وتغذية الأطفال بمثل هذه الأفكار.

وأكد محمد صبحي على أن الفن بحاجة إلى تقديم محتوى يواجه هذه الأفكار والتشجيع على القيم الاجتماعية والانتباه لمثل هذه الأمور.

وتحدث محمد صبحي عن تهافت المشاهير خلف التريندات قائلا:" المشاهير ٣ انواع.. يا عنده فضيحة يسارع في نشرها .. يا بيخلقفضيحة .. يا مريض نفسي".

كما تحدث ، عن موقع المسارح المصرية التي أصبح يحيطها الباعة الجائلين والتي لا ترقى بتقديم أعمال مسرحية".

وأضاف "صبحي"، قائلًا : أن مسرح عريق مثل القومي، يحيطه الباعة الجائلين من كل مكان، و لا يرقى بوجود نجوم ومشاهدين وسط هذاالمكان ".

وتطرق إلى الحديث عن مشروعه الفني الذي ينوي تقديمه وخطط إليه في الفترة السابقة التي تعد فترة ركود في نواحي كثيرةفي الثقافة والفن.







تشمل أعمال محمد صبحي المقبلة عروضا مسرحية وفيلما سينمائيا ومسلسلا ، وكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المشاريع ونجومهاالمشاركين معه في كل المشاريع الفنية المتنوعة .

النجم الكبير محمد صبحي كان قد كرمه المتروبوليتان الأمريكية وأهدته البث المباشر لأوبرا "هاملت " للموسيقار العالمي برات دين وذلكبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم ، وذلك تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونةمهمة في الحياة الفنية والثقافية .

النجم الكبير محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظورورؤية جديدة ، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة العالمية ملخصها : " أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير"هاملت " بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل".