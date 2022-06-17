تنمية الريف المصري الجديد: نعمل بالأراضي من أجل زراعة الأرض وتوفير المحاصيل

قال اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إن الشركة هى مطور وتعمل فى مجال التنمية المستدامة و الاستصلاح و الاستزراع، و تعمل على تنمية الثروة الحيوانية و الثروة الداجنة و تقوم بتوفير فرص عمل".

أضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن الشركة لديها أراضى فى أكثر من محافظة، فهناك 20 ألف فدان فى محافظة مطروح، وهناك 280 ألف فدان فى طريق الضبعة بالعلمين، و فى محافظة الوادي الجديد 127 ألف فدان، وفى توشكا بها 55 ألف فدان، وسيناء بها 25 ألف فدان، وفى المنيا 325 ألف فدان، بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهناك مساحات كبيرة فى غرب المنيا تصل لـ حوالى مليون فدان.

وأوضح أنه يتواجد فى الأرض ويتابع ما يتم، ويتم الاستماع للمواطنين، ويتم حل المشكلات على أرض الواقع، مؤكدًا أن جميع العاملين مصريين.

وأكد أن هناك تحدي كبير، و الجميع يعمل على الأرض، من أجل زراعة الأرض وتوفير المحاصيل.