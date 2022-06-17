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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية.. صور

سعر ومواصفات سيارة
سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية

تعتبر سيارة تويوتا سوبرا من السيارات الرياضية التي تركز عليها تويوتا في أسطول سيارتها ومنذ اطلاق الجيل الأول منها في عام منذ 1978، تحرص العلامة التجارية اليابانية على تحديثها باستمرار وتزويدها بأحدث التقنيات لتستمر في المنافسة.

 

المواصفات الميكانيكية 

تعتمد سيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ينتج قوة 225 حصان، يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/س في غضون 5.0 ثانية أو محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر ينتج قوة 382 حصان يمكنها من التسارع من 0 حتى 100 كم/س في غضون 4.4 ثانية.

 

سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية

التصميم الخارجي

تأتي سيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 من الخارج بتصميم رياضي يجسد العديد من الجوانب الرياضية والفخمة، وحرصت تويوتا على تمييزها وجعلها فريدة من، حيث تتميز بتموجات غطاء المحرك وتصميم المصابيح الديناميكي الجريء وانسيابية خطوط التصميم وفتحات التهوية والسقف المتموج، إلى الخلفية الفريدة التي تبدو أكثر تألقا مع تعزيز الديناميكية الهوائية ويمنحها المظهر الرياضي الخالص.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية

التصميم الداخلي

ومن الداخل تعكس السيارة مستوى عالي وأنيق من الرقي وتتميز بالعديد من وسائل الرفاهية الحديثة والتقنيات، مثل تطعيمات الكربون فايبر في الكونسول والمقود والمقعدين المتميزان بتوفر جودة جلوس عالية مع دعم الجسم والظهر وتوفير مساحة رأس وأرجل كبيرة، كما حصلت على تحسينات لنظام التعليق المتكيف، ما حسن من استجابة القيادة والأداء العام، كما تحسنت السلامة الهيكلية للسيارة، وعند الانعطاف بسرعات عالية أصبحت تبقي على الثبات بطريقة أفضل.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا سوبرا في السعودية

سعر سيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 في السعودية

تتوفر سيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 في المملكة العربية السعودية

فئة Sمع محرك 2.0 لتر بسعر 175,605 ريال سعودي.

فئة GTسبورت مع محرك 3.0 لتر بسعر 239,775 ريال سعودي.

تويوتا سوبرا سيارة تويوتا سوبرا موديل 2022 المواصفات الميكانيكية الرياضية

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