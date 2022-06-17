فيلم المعادلة صفر ومسلسل رحلة المجنون وثلاث مسرحيات جديدة.. تفاصيل أعمال الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

كشف الفنان محمد صبحي عن مشروعاته الفنية المرتقبة خلال الفترة المقبلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة سنبل مساء الخميس، بعد توقيعه بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسرحيات محمد صبحي

محمد صبحي

وكشف محمد صبحي في المؤتمر الصحفي عن أسماء المسرحيات التي يقوم بالتحضير لها حاليا، وستعرض قريبا على منصات الشركة المتحدة المختلفة.

وأعلن الفنان محمد صبحي عن الانتهاء من تصوير مسرحية "نجوم الضهر"، التي سيتم إذاعتها قريبا عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة بعد الاتفاق الذي تم في فبراير الماضي وبموجبه أصبحت ملك للشركة، ويحتمل عرضها في عيد الأضحى.

كما يتم التحضير لمسرحية "عائلة اتعملها بلوك" عن أسرة تعيش في عام ١٩٢٧ وتمتد حتى عصر الرئيس السادات ومبارك وتستمر حتى عام ٢127، وتستعرض الحالة الفنية والثقافية والاجتماعية للاسرة على مر هذه السنوات.

وكشف أيضا الفنان محمد صبحي عن حماسته لتقديم مسرحية "عندما يحكم الأطفال العالم" التي تدور حول تولي الأطفال إدارة العالم والحكم وهو عمل موسيقي كوميدي هادف يظهر أفكار الطفل ورؤيته لتحسين الأوضاع.

أيضا يقدم محمد صبحي مسرحية "الملك سيام" التي تأجلت منذ عام ١٩٩٨، وكانت تكلفتها أنذاك نصف مليون جنيه، لكنها حاليا ستكلف ٧ مليون جنيه، وعبر عن أمنيته لتقديم مسرحية إخناتون لكن بعد وفاة المخرج شادي عبد السلام لن يتمكن من تقديمها.

فيلم محمد صبحي

محمد صبحي

ويعود الفنان محمد صبحي للسينما بعد غياب أكثر من ثلاثين عاما، وقال: "قرار عودتي للسينما يدرس منذ سنوات وغالبا من عام ٢٠٠٥، ولم أعتزل السينما وإنما توقفت عام ١٩٨٩ بسبب انتشار أفلام المقاولات"اترعبت" وتوقفت "لنا الحالة تهدى".

واستطرد محمد صبحي:"ووجدت نفسي بعد ٣١ عاما أمام فيلم لابد من تقديمه وكتب السيناريو والحوار الخاص به أمينة مصطفى وإخراج أميرة الرفاعي واسمه "المعادلة صفر".

وقال محمد صبحي في تصريحات على هامش المؤتمر إن الفيلم يتنبأ بحدث عالمي مناخي مدروس ومتوقع جيدا من قبل العلماء والمتخصصين لكن رفض الكشف عن فكرته حاليا.

وقال محمد صبحي إن العمل الجديد من الأفلام التي ترى ما يحدث قبل وقوعه مثل العديد من أعماله السابقة، مثل مسرحية ماما أمريكا التي كانت تحوي أحداثها في النهاية تفجير المركز التجاري العالمي وقررت تغيير الديكور لتفجير تمثال الحرية لإضافة جانب إنساني في اللحظات الأخيرة وهو ما حماني من إلصاق التهمة.

وأشار الفنان محمد صبحي إلى أن فيلمه الجديد ليس تابعا للشركة المتحدة، موضحا أن بروتوكول التعاون بينهما يهتم بعرض وبيع المسرحيات ثم الاتفاق وفتح الحوار الدائم حول أعمال أخرى.

مسلسل محمد صبحي

محمد صبحي

وتحدث النجم محمد صبحي عن مسلسله الجديد الذي يعود به والذي علق عليه قائلًا ": كان فكرة نفسي أقدمها بعد سنبل بعد المليون والتي تحمل اسم مؤقت "رحلة المجنون".

وتدور أحداث "رحلة المجنون" حول قصة رجل ترك مصر، وبلغت ثروته من 2 مليار دولار ثم رجع إليها وتبرع بنصف مليون دولار إلى صندوق تحيا مصر، ووعد طفل بدخوله المدرسة، والذي أصبح حلمه وقتها دخول المدرسة".

"رحلة المليون". هي كتابة النجم محمد صبحي، ومن المفترض أن يتم العمل عليه الفترة القادمة، والذي يعتبر هو العودة للدراما التلفزيونية بعد ونيس الجزء الثامن، الذي يعتبر آخر أعماله.

محمد صبحي ومسرحية هاملت

وقال الفنان محمد صبحي إنه يتمنى إعادة تقديم مسرحية هاملت بعد نجاحها الكبير على مدار سنوات عرضها، لكن عمره حاليا "ميسمحش" ولا يتناسب مع ما كتبه شكسبير عن الشخصية.

وكشف محمد صبحي عن تفكيره في تقديم المسرحية بصفته مخرجا لكنه لم يجد الموهبة التي تشجعه على اتخاذ هذه الخطوة و"ميبقاش حاقد عليه" لشدة حبه لهذه الشخصية.

ووجه محمد صبحي رسالة إلى كل فنان لضرورة التركيز على عبقرية الاختيار وتقديم أعمال تليق بتاريخه، وشجاعة الاستبعاد لعدم تقديم أي محتوى فني ينتقص منه.

محمد صبحي والقضية الفلسطينية

وقال محمد صبحي إنه يتعرض ل "ريبورتات " عبر صفحته الموثقة على فيسبوك إذا نشر أي محتوى عن القضية الفلسطينية أو مسلسله الشهير "فارس بلا جواد".

وأكد على أنه يشعر بالذنب تجاه القضية الفلسطينية لانه ولد عام ١٩٤٨ في تاريخ مقرب من قرار تقسيم فلسطين ولكن أوضاع الشعب والتنافس السياسي هناك ليست في صالحه" عاملين زي أهلي وزمالك".

وهاجم الفنان محمد صبحي شركة ديزني لأفلام الرسوم المتحركة بسبب مشاهد الترويج للمثلية الجنسية، وتغذية الأطفال بمثل هذه الأفكار.

وأكد محمد صبحي على أن الفن بحاجة إلى تقديم محتوى يواجه هذه الأفكار والتشجيع على القيم الاجتماعية والانتباه لمثل هذه الأمور.

وتحدث محمد صبحي عن تهافت المشاهير خلف التريندات قائلا:" المشاهير ٣ انواع.. يا عنده فضيحة يسارع في نشرها .. يا بيخلق فضيحة .. يا مريض نفسي".