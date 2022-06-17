الزمالك يجهز لرد قوي على تمرد طارق حامد

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن تطورات الأزمة بين إدارة النادي وطارق حامد لاعب الوسط بعد هجوم رئيس النادي عليه في الساعات الماضية لسفره بدون إذن الإدارة وغيابه عن مباراة القمة.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أن إدارة الزمالك غاضبة بشدة من طارق حامد لتأخره في العودة إلى القاهرة وغيابه عن مباراة القمة وسط النقص العددي الذي يعاني منه الفريق من الأساس.



وأكمل المصدر، إدارة الزمالك غاضبة بشدة من طارق حامد لتأخره في العودة إلى القاهرة وغيابه عن مباراة القمة وسط النقص العددي الذي يعاني منه الفريق من الأساس.



وأتم شبانة، مسئولي الزمالك اعتبروا ما حدث من جانب طارق حامد متعمد خاصة أن الفريق كان يحتاج وبشدة لتواجده في القمة إلى جانب رغبة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لتواجده والاعتماد عليه من الأساس كركيزة أساسية قبل أن يتأكد غيابه عن الفريق.



للفيديو اضغط هنا