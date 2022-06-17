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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادية مصطفى للفنان محمد الحلو: قلوبنا معاك يا أستاذ الغناء

نادية مصطفى ومحمد
نادية مصطفى ومحمد الحلو

نشرت الفنانة نادية مصطفى صورة للفنان محمد الحلو، وعلقت عليها برسالة للاطمئنان على صحته عبر حسابها على فيسبوك. 

وكتبت نادية مصطفى قائلة:" إن شاء الله أجر وعافية وهتبقى زى الفل وتقوم بالسلامة.. أنا  وكل حبايبك قلوبنا معاك.. وبندعيلك ربنا يشفيك ويعافيك ويطمنا عليك ويد الله قبل يد الطبيب  يا أستاذ الغناء وأخى الغالى".

نادية مصطفى

وأكد الفنان محمد الحلو أنه يعاني من مشاكل صحية بسيطة لفقرات الظهر وانسداد الشرايين، وليس عملية بتر في قدمه كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

أضاف الحلو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة cbc، أنه سيخضع لجراحة يوم الأحد المقبل لعلاج انسداد الشرايين، مشددا على أنه انزعج بسبب تداول أخبار تفيد ببتر قدمه، قائلا: "أنا منزعج مما كتب عني في السوشيال ميديا.. وفيه حد كلمني قال لي إن هيحصل بتر في رجلي وقُلت له مفيش الكلام ده".

وتقدم "الحلو" بالشكر لوزارة الصحة لتواصلها للاطمئنان على صحته، وأيضا وزارة الداخلية، مضيفا: "أيضا فنانين كتير كلموني يطمنوني على حالتي الصحية، منهم علي الحجار ومدحت صالح ونادية مصطفي وهاني شاكر وفوجئت بكم الحب اللي أظهره الجميع لي".

محمد الحلو نادية مصطفى مانشيت مدحت صالح هاني شاكر

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