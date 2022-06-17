شاهد.. مصطفى خاطر رفقة أبطال مسلسله البيت بيتي

شارك الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة رفقة أبطال مسلسله الجديد “البيت بيتي” وذلك عبر حسابه الشخصي عى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، معبرين عن تألقهم في المسلسل الذي يجمع بين الكوميدية والرعب.

تمكن مسلسل البيت بيتي من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر المشاهدة عبر موقع منصة شاهد vip ، وذلك بعد عرضه بأيام، حيث أصل المرتبة الأولي من أصل 10 أعمال تضمهم القائمة.



وجاءت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل البيت بيتي حول شخصية شوقي التي يلعبها الفنان مصطفي خاطر ، حيث يقوم والده بحرمانه من الميراث ، بينما يهب له قصر عريق ، ان هذا العمل تحوم حوله الشبهات ، حيث تسكن به اشباح اجداده ، بينما تقوم سيدة بطلب سيارة تاكس لتذهب بها الي القصر ، الا ان السائق كريم محمود عبد العزيز يكتشف ان السيارة اختفت وليلتقي بوريث القصر ( مصطفي خاطر ) لتبدا رحلتهما سويا .