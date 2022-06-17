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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. مصطفى خاطر رفقة أبطال مسلسله البيت بيتي

صدى البلد

شارك الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة رفقة أبطال مسلسله الجديد “البيت بيتي” وذلك عبر حسابه الشخصي عى موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره، معبرين عن تألقهم في المسلسل الذي يجمع بين الكوميدية والرعب.

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البيت بيتي.. سليمان عيد يكشف لمصطفى خاطر لغز القصر

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مؤلفا مسلسل البيت بيتي: هدفنا سعادة الجمهور

تمكن مسلسل البيت بيتي من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر المشاهدة عبر موقع   منصة شاهد vip ، وذلك بعد عرضه بأيام، حيث أصل المرتبة الأولي من أصل 10 أعمال تضمهم القائمة.


وجاءت أحداث الحلقات الأولى من مسلسل البيت بيتي حول شخصية شوقي التي يلعبها الفنان مصطفي خاطر ، حيث يقوم والده بحرمانه من الميراث ، بينما يهب له قصر عريق ، ان هذا العمل تحوم حوله الشبهات ، حيث تسكن به اشباح اجداده ، بينما تقوم سيدة بطلب سيارة تاكس لتذهب بها الي القصر ، الا ان السائق كريم محمود عبد العزيز يكتشف ان السيارة اختفت وليلتقي بوريث القصر ( مصطفي خاطر ) لتبدا رحلتهما سويا .

مصطفى خاطر Instagram كريم محمود عبد العزيز منصة شاهد vip الفنان مصطفى خاطر مسلسل البيت بيتي

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