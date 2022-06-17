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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات حمراء.. علامات تنذر بالإصابة بـ سرطان البروستاتا

أعراض سرطان البروستاتا
أعراض سرطان البروستاتا

البروستاتاهي غدة صغيرة في الذكور تنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها، يعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، تنمو العديد من سرطانات البروستاتا ببطء وتظل محصورة في غدة البروستاتا ومع ذلك ، فإن بعض أنواع سرطان البروستاتا عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

يتطور سرطان البروستاتا ببطء مما يعني أنه يمكن أن يستمر دون اكتشافه لسنوات عديدة، على الرغم من عدم وجود أعراض واضحة للمرض ، إلا أن هناك بعض التغييرات في عادات استخدام المرحاض يمكن أن تشير إلى المرض، يجب أن تبحث عن هذه الأعراض عندما تذهب إلى المرحاض، وتجدر الإشارة إلى أن بعض العلامات قد تكون مشكلة مؤقتة ناجمة عن عوامل مثل النظام الغذائي ونمط الحياة.


أعراض سرطان البروستاتا


تتضمن بعض العلامات الحمراء الأكثر شيوعًا والتي لا ينبغي تجاهلها الحاجة الملحة للتبول، وتكرار الذهاب إلى المرحاض، وتدفق البول البطيء أو المتقطع ، والشعور بالحاجة إلى التبول حتى بعد الانتهاء.

تشمل الأعراض الأخرى لسرطان البروستاتا وجود دم في البول ، ودم في السائل المنوي ، وآلام في العظام ، وفقدان غير متوق للوزن ، وضعف الانتصاب، إذا واجهت أيًا من  هذه الأعراض  فعليك استشارة طبيبك.

في حين أن السبب وراء سرطان البروستاتا غير واضح تمامًا ، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، يزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بعد سن الخمسين، إذا كان لديك تاريخ عائلي مثل أحد الوالدين أو الأشقاء أو الأطفال ، مصاب بالفعل بسرطان البروستاتا ، فقد يزداد خطر إصابتك.

ويكون الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي، وجدت الدراسات أيضًا أنه في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، من المرجح أن يكون السرطان عدوانيًا وأكثر عرضة للعودة بعد العلاج الأولي.

الوقاية من سرطان البروستاتا
يجب استشارة الطبيب للحصول على العلاج اللازم في حالة ظهور أعراض سرطان البروستاتا. ومع ذلك، هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكنك تطبيقها لتصبح نسخة أكثر صحة من نفسك وتمنع نفسك من الإصابة بأي من هذه الأمراض.

اتباع نظام غذائي صحي يشمل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحتك. 

راقب كمية الكالسيوم التي تتناولها لأن الكميات العالية من الكالسيوم قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا العدواني، لذا بدلًا من تناول المكملات الثقيلة ، حاول الحصول على الكالسيوم من مصادر الغذاء الطبيعية.

تعمل ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين صحتك العامة ، وتساعدك على الحفاظ على وزن صحي ، وتحسين الحالة المزاجية ، وتقليل التوتر.

إذا كنت جديدًا في ممارسة الرياضة، فابدأ ببطء بالأنشطة مثل المشي وزيادة كثافة التدريبات مع مرور الوقت.
 

المصدر: timesofindia

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