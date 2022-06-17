وزير الري: عقد أسبوع القاهرة تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، لإستعراض الترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة ١٦-١٩ أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعداد للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ COP27 والمزمع عقده بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

واستعرض عبد العاطي مجهودات السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه في الإعداد للنسخة الخامسة من الإسبوع ، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

كما استعرض المجهودات المبذولة في الإعداد ليوم المياه والمزمع عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، وقيام مصر بقيادة تنظيم "جناح المياه" والذي سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من ٣٠ منظمة دولية، في إطار مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي.

وصرح الدكتور عبد العاطي بأن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، حيث سيتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ,

وأضاف أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يحظى بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية ، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وستتضمن فعاليات الإسبوع عقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية ، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس ، كما يقام على هامش الإسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه حيث تقدم ٣٥٠ مزارع للمسابقة لعرض تجاربهم ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

كما سيتم خلال الإسبوع إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي تم إطلاقه خلال إسبوع القاهرة الرابع للمياه ، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس ٢٠٢٣.

واستقبلت اللجنة العلمية للإسبوع ملخصات الأوراق البحثية ذات العلاقة بمحاور الإسبوع الخمس والتي بلغ عددها ١٢٦ ورقة بحثية ، حيث تقوم اللجنة بتقييمها وتحديد أفضلها وذلك تمهيداً لإعلام الباحثين المقبولين لقيامهم بإرسال الأوراق البحثية كاملة والتي سيتم تقييمها وعرض أفضلها خلال إسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وتضم اللجنة في عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية ، وقد قامت اللجنة العلمية للأسبوع بوضع معايير قبول الأوراق البحثية ، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه مع تحمل المركز مصاريف النشر.