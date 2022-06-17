أوكرانيا تعلن استهداف زورق روسي محمل بذخائر وأسلحة في أوديسا

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية اليوم الجمعة، أن صواريخ أوكرانية أصابت زورقا للبحرية الروسية كان ينقل جنودا وأسلحة وذخائر إلى جزيرة زميني التي تسيطر عليها روسيا جنوبي أوديسا.

وذكر حاكم أوديسا ماكسيم مارشينكو أن اسم الزورق فاسيلي بيخ.

وقالت القيادة البحرية الأوكرانية إن الزورق كان مزودا بنظام تور الصاروخي المضاد للطائرات، لكنه فشل في إحباط الضربة.

وأضافت في منشور على فيسبوك أن الزورق فاسيلي بيخ انضم إلى أسطول البحر الأسود الروسي في عام 2017.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

