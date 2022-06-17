عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: يجب نقل تكنولوجيات إزالة الكربون للدول النامية لتحقيق التحول الأخضر

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى المائدة المستديرة حول القيادة الاستراتيجية للطاقة والدور المحوري الذى تلعبه منطقة شرق المتوسط في دعم ديناميكيات العرض والطلب العالمية، الذى عقد على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF)، الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد  عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحوار   الاستراتيجي الريادي الهام  ، موجهة الشكر لوزير البترول على إتاحة الفرصة لسماع الآراء والمقترحات من كبرى شركات الطاقة فى العالم ، مؤكدة أنه فى الوقت الذى يعقد فيه هذا المنتدى يواجه العالم تحدياً كبيراً وهو التحول الأخضر فى مجال الطاقة ، خاصة فى ظل أزمة  التغيرات المناخية التي تتزايد كل يوم ، بالإضافة إلى معاناة العالم من أزمة الطاقة.

وأشارت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى توقيع اتفاق باريس عام ٢٠١٥ الذي يمثل عنق الزجاجة في استخدام الطاقة، حيث كان هناك جدلاً واسعاً حول جدواها الاقتصادية وإمكانية الاستثمار فيها من خلال البنوك ، ثم جاء مؤتمر جلاسكو عام   ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ ليؤكد على الجدوى الاقتصادية للطاقة المتجددة ، وعلى إمكانية الاستثمار فيها .

وأوضحت الوزيرة أن هناك تحدياً أخر هام وهو ارتفاع تكنولوجيا الأسعار الخاصة بإزالة الكربون عن العمليات الخاصة بقطاع البترول  ، والعمل على توفير التمويل اللازم في هذا الشأن.

وتطرقت ياسمين فؤاد إلى أن مصر تحرص على جعل مؤتمر المناخ القادم COP27 مؤتمراً  للتنفيذ ، كما قامت بالعديد من الإجراءات منها العمل على تحديث المساهمات المحددة وطنيا والتى تتضمن جزءً كبيراً يخص قطاع البترول والطاقة، مضيفةً أنه سيتم  تخصيص يوما خلال المؤتمر "لإزالة الكربون" من العمليات الخاصة بقطاع البترول ، حيث يهدف هذا اليوم إلى مناقشة السياسات والتكنولوجيات والتمويل المطلوب لبدء حوار لخفض الكربون فى قطاع البترول وكذلك في الصناعات الثقيلة مثل الاسمنت والحديد والصلب حيث أن مؤتمر المناخ مؤتمر شمولى الهدف منه دعم والاستماع إلى وجهات نظر شركات القطاع الخاص في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية وتوفير الطاقة والتحول الأخضر النظيف إلى تكنولوجيات تساعد على الحد من انبعاثات تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة وجود أهداف محددة في مجال إزالة الكربون، والعمل على صياغة ورقة عمل توضح التكنولوجيات والدراسات وتكلفة هذه التكنولوجيا وكيف سيتم نقل هذه التكنولوحيا للدول النامية ومتى سيتم نقلها ، موضحة أن الطريق الى مؤتمر المناخ COP27  ليس سهلا و يعتمد على مجهودات مشتركة من جميع الأطراف لكي نثبت للأجيال القادمة أننا على قدر المسؤولية، مشددةً على ضرورة العمل سوياً على جذب الاستثمارات فى مجالات إزالة الكربون من خلال استخدام تكنولوجيات رخيصة الثمن يمكن تمويلها من خلال البنوك بحيث تكون ذات جدوى إقتصادية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الأيام غير الرسميه التى سيشملها مؤتمر  المناخ القادم ، التى ستتضمن أيام حول تمويل المناخ ، التكيف والزراعة ، العلم والتكنولوجيا ، الطاقة ، خفض الكربون ، المرأة ، الشباب ، الطبيعة والتنوع البيولوجى ، الحلول.

3BC6F501-042A-4212-BE84-A7ECD3EBD434
3BC6F501-042A-4212-BE84-A7ECD3EBD434
9A00E258-447C-4BD1-AF75-6FC810EC265F
9A00E258-447C-4BD1-AF75-6FC810EC265F
A11F44BC-A671-42CA-8C1D-C88CDD3F82CB
A11F44BC-A671-42CA-8C1D-C88CDD3F82CB
2DA8FDFA-BEF4-4201-BC02-4EE57A5C9386
2DA8FDFA-BEF4-4201-BC02-4EE57A5C9386
C1745B01-59C6-4B7F-8A38-A0ADF7002235
C1745B01-59C6-4B7F-8A38-A0ADF7002235
B7F6C8A7-E709-4B35-AF7B-5CE4D331C94F
B7F6C8A7-E709-4B35-AF7B-5CE4D331C94F
وزيرة البيئة المائدة المستديرة القيادة الاستراتيجية للطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-6-2022

بـ 100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

شتائم وقذف سيدات.. القبض على الإخواني بهجت صابر أثناء البث في نيويورك

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

حقيقة سحب نتيجة أولى وثانية ثانوي بمحافظة القاهرة من المدارس

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ترشيحاتنا

الحفاظ على الأوطان عنوان خطبة الجمعة الثالثة من ذي القعدة.. بث مباشر

الحماية المدنية تنتشل 3 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار

الكشف عن شبكة أنفاق جديدة جنوب منشأة نطنز في إيران.. تفاصيل

الداخلية تنفي اختطاف الفتيات بالمواصلات العامة بـ وخزة إبرة : ادعاءات زائفة

استخراج حصى المرارة من جثة أمير إيطالي تعود للقرن الـ 16.. ما السر؟

وزيرة الداخلية البريطانية تصادق على طلب تسليم مؤسس ويكيليكس إلى أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيلم ومسلسل و3 مسرحيات .. تفاصيل أعمال محمد صبحي خلال الفترة المقبلة

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

فيديو

ماذا حقق مدربو المنتخب بعد حسن شحاتة.. أرقام صادمة| فيديو جراف

تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام.. فيديو جراف

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ