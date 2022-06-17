بـ680 مليون جنيه.. العمل بالمراحل النهائية بمشروعات المياه بأوسيم ومنشأة القناطر

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماما بالغا بتطوير البنية التحتية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً انه جاري تنفيذ عدداً من المشروعات بقطاع مياه الشرب لمواجهه مشكلات ضعف الضغوطات بالبؤر الساخنة .

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة مراحل العمل النهائية بمشروعات مياه الشرب الجارية بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية ٦٨٠ مليون جنيه للوقوف على ما تم إنجازة وتحديد الجدول الزمنى لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة لما لهم من أهمية كبيرة في حل مشكلة الإنقطاعات وتحسين ضخ المياه بقطاع شمال المحافظة وزيادة كميات المياه المنتجة .

وأكد محافظ الجيزة خلال تفقده محطة القيراطيين بمركز أوسيم أن المشروع يعد مطلباً هاماً للمواطنين حيث تبلغ طاقة المحطة الإستيعابية ١٢٠ الف م ٣ علي مرحلتين ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي خلال شهرين بقدرة ٦٠ ألف م٣ وبتكلفة ٣٩٥ مليون جنيه وسوف تساهم فى تحسين مستوى ضغوطات المياه فى عدداً من القطاعات بمركز أوسيم .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المشروع طبقآ للجدول الزمني المحدد مؤكداً علي ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للإنتهاء من الأعمال المتبقية وتشغيل المحطة .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة مياه منشاة القناطر والذى تبلغ طاقتها الاستيعابية ٨٠ ألف م٣/يوم وخزان سعة ٢٠٠٠م٣ والتي تقام على مرحلتين ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي لها بطاقة استيعابية ٤٠ ألف م٣ خلال شهرين بتكلفة ٢٨٥ مليون جنيه .

وأوضح اللواء أحمد راشد انه جاري تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية للمحطة لتغطية مركز منشأة القناطر بالكامل وذلك وفقا لمخططات العمل التي تم وضعها .

وحرص محافظ الجيزة علي تفقد الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمحطات القيراطين ومنشأة القناطر و مبني المرشحات للوقوف علي مراحل تنقية المياه .

وثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الأسكان والذى أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الجديدة والتوسعات خلال الفترة الماضية مما ساهم في حل مشكلة الإنقطاعات وضعف المياه بالعديد من القطاعات مؤكداً على تذليل كافة العقبات بما يضمن انهاء المشروعات فى اقصي فترة ممكن لتحقيق الإستفادة القصوي منها للمواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة السادة أبراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمد نور السكرتير المساعد والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والسادة النواب طارق الطويل و أسامة الأشموني و محمود الصعيدي أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم المشرف علي مشروعات الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بالجيزة ومحمد عبد الراضي وفرج عبد العاطى رؤساء مراكز منشأة القناطر وأوسيم .

