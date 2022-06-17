إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في المنيا

أصيب 11 شخص إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الصحراوى الغربى أمام مركز ابوقرقاص جنوب المنيا تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة بأبوقرقاص جنوب المنيا إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى وجود عدد من المصابين.

وعند انتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 11 شخص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي.

