وزير الأوقاف: البرنامج الصيفي للأطفال يشهد إقبالا منقطع النظير

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة الغربية بديوان عام المحافظة، بحضور الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وفي كلمته رحب طارق رحمي محافظ الغربية بمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف مثمنًا دور وزارة الأوقاف القوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، ودعم القضايا الوطنية والمجتمعية، وعنايتها ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وتهيئتها للمصلين بنظافتها والعناية بها، مؤكدًا أن الافتتاحات التي شهدتها مساجد المحافظة في هذه الفترة تحسب لوزارة الأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد وعمارتها.



مؤكدًا دعمه ومساندته الكاملة للبرامج التي توجهها الوزارة للأطفال والنشء والشباب، حفاظًا عليهم من مخاطر الفكر المتطرف.



وفي كلمته أعرب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن شكره لمحافظ الغربية على هذه الدعوات المتكررة والمتجددة، في المناسبات القومية للمحافظة وفي افتتاحات المساجد المتتالية، حيث شهدت محافظة الغربية افتتاح (44) مسجدًا هذا العام، وتم فرش (115) مسجدًا بالمحافظة.

وعلى صعيد الخدمات المجتمعية والتي تقدمها وزارة الأوقاف أكد وزير الأوقاف أنه يتم اليوم توزيع (3) أطنان لحوم إطعام بالمحافظة، ليصل ما تم توزيعه هذا العام إلى (66) طن لحوم أضاحي و(34) طن لحوم إطعام بمحافظة الغربية، مؤكدًا أن هذه اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة، وأن ما حققته وزارة الأوقاف في مشروعات صكوك الأضاحي والإطعام بالمحافظة قد وصل إلى (100)طن لمائة ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف لا تتقاضى أية مصاريف إدارية من قيمة الصك، حيث تصل قيمة صك الإطعام (300) جنيه، وقيمة صك الأضاحي السوداني (2200) جنيه، وقيمة صك الأضاحي البلدي (3800) جنيه لحومًا كاملة إلى المستحقين.



وأوضح أن وزارة الأوقاف حين توجه المجتمع إلى التعاون في هذه المشروعات العظيمة فإنها تسهم في الدلالة على الخير، كما تسهم في تحقيق التكافل المجتمعي ، مؤكدًا أن هذا المشروع نموذج للعمل المجتمعي المنضبط والناجح وأن التوزيع يتم بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات فهو مشروع وطني بامتياز.

كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة كثفت من أنشطتها الدعوية وذلك بعد عودة العمل بالمساجد إلى كامل طاقتها، حيث قامت وزارة الأوقاف بتفعيل البرنامج الصيفي بأكثر من (300) مسجد بمحافظة الغربية للأئمة بالبرنامج الصيفي للأطفال، إضافة إلى مشاركة بعض خطباء المكافأة والواعظات بالبرنامج ليصل إجمالي عدد المساجد التي شاركت في البرنامج الصيفي للأطفال بالمحافظة إلى (350) مسجدًا، وقد لاقى البرنامج إقبالًا شديدًا، حيث يقوم نخبة من أئمة وواعظات الأوقاف بتعليم الأطفال الفكر الوسطي المستنير لغلق الباب امام الجماعات المتطرفة، كما تهدف الوزارة إلى تفعيل البرنامج بكافة قرى ومدن الجمهورية، إضافة إلى ما تقدمه وزارة الأوقاف من مقارئ للجمهور ومقارئ للأئمة والأعضاء الرسميين وصلت إلى (200) مقرأة لاقت فرحة عارمة وإقبالًا جماهيريًّا واسعًا.

