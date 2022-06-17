دينا وأزواجها التسعة.. السر وراء فشل زيجات ملكة الرقص الشرقي| موقف ابنها من رقصها

برعت الراقصة دينا في تقديم فن الرقص الشرقي في مصر والوطن العربي، حتى ذُكرت في بعض الكتب في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي تتحدث عن الرقص الشرقي، مُخصصين لها فصلاً كاملاً.

«الرقص سر تعاستي الزوجية» الجملة التي اوضحت بها الراقصة دينا، سبب فشل زيجاتها التسعة، فعلى مدار حياتها كان الرقص هو السبب الرئيسي لطلاقها، وفي كل مرة كانت تختار الرقص وتُضحي بالزواج، فكيف وقف حبها للرقص الشرقي عقبة في حياتها؟، ولماذا كانت تختاره دائمًا؟.

الهروب من أجل الرقص

بينما كانت الراقصة دينا صغيرة كانت تدرس في فرقة الفنون الشعبية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وأصبحت أحد أفراد فرقة رضا الشعبية، على الرغم من معارضة والدها لعملها في هذه الفرقة، إلا انها عملت معهم.

وقعت دينا في حب زميلها في فرقة رضا، وهربت معه من المنزل حتى تتزوجه وتتابع عملها في الرقص، وبالفعل تزوجته وعاشت معه في منول والدته، إلا أنها سرعان ما شعرت بعدم اتفاق معه، وذهبت مسرعه إلى والدها تطلب منه مساعدتها في الحصول على الطلاق، فساعدها بالحصول عليه.

الرقص سر تعاستي الزوجية

اعتبرت الفنانة والراقصة دينا أن تمسكها بممارسة الرقص الشرقي هو السر وراء تعاستها الزوجية، فمهما كان مقدار حبها لزوجها فإنها دائمًا ما كانت تتمسك بالرقص حينما كان يخيرها زوجها بينه وبين تمسكها بالرقص، موضحة « ممكن أكون بنقيهم رجالة بجد، علشان كده مبيتحملوش الرقص، وانا بحزن على الراجل لمدة 3 أيام فقط».

دينا وأزواجها التسعة

تزوجت الفنانة والراقصة دينا 9 مرات، معظمهم من خارج الوسط الفني، وعلى الرغم من فشل جميع زيجاتها إلا انها لم تبكي يومًا بسبب طلاقها من أحد أزواجها، فكانت دائمًا ما تختار الخيار الذي تحبه وتفضله وهو الرقص الشرقي.

على الرغم من زواج الراقصة دينا 9 مرات إلا أنها لم تفكر يومًا في الزواج من أحد الفنانين، موضحة في أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة «اتجوزت 9 مرات، ومبتجوزش فنانين لأني بعتبر الشغل شغل والفنانين زملاء فقط، ومعرفتش أحد منهم، وأزواجي كانوا بيقولولي ياتبطلي رقص ياإما نتطلق، وكنا بنتطلق حتى اللي كنت بحبه، لأني لو انفصلت عن الرقص هموت».

كان الزواج الأول للراقصة دينا من أحد زملائها في فرقة رضا للفنون الشعبية حيث هربت معه وتزوجته في منزل والدته، إلا أنها سرعان ما طلبت الطلاق بعد شعورها بعد التوافق معه.

تزوجت الراقصة دينا من رجل الأعمال سمير عبدالله، وظل هذا الزواج في السر لأعوام عديدة، حتى كشفت عنه بعد أن قامت برفع قضية في المحكمة للحصول على الطلاق منه، مؤكدة أنها ندمت على هذا الارتباط.

كان الزواج الثالث للراقصة دينا من المخرج الراحل سامح الباجوري، الذي انجبت منه ابنها الوحيد «علي سامح الباجوري».

سامح الباجوري ودينا

تزوجت بعد ذلك من رجال من خارج الوسط الفني، أحدهم كان زواج لم تعترف به إلا بعد تسريب صورة من عقد زواجهما.

استمر زواج دينا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، لمدة 5 سنوات في السر، إلى أن تم اكتشافه بعد واقعة الـ «سي دي» الشهيرة.

الراقصة دينا ورجل الأعمال حسام أبو الفتوح

الزواج الأطول للراقصة دينا كان من رجل الأعمال وائل فؤاد، الذي انفصلت عنه بعد زوج استمر 8 سنوات.

الراقصة دينا ورجل الأعمال وائل فؤاد

حقيقة رفض أبن دينا رقصها

على الرغم من حب الراقصة دينا الشديد للرقص الشرقي وتضحيتها بحياتها الزوجية من أجله، إلا أنهاا بمجرد ان تدخل بيتها تتحول إلى سيدة منزل عادية جدًا، وتبدأ في ممارسة هوايتها في الطبخ، حيث اوحت في إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة « أنا في البيت ست عادية وبطبخ وطباخة شاطرة جدًا وأطبخ كل أنواع الأكل، ومن كتر ما أنا شاطرة ابني راح يدرس في باريس هيطلع شيف لأنه كان بيقف معايا في المطبخ»

الراقصة دينا وابنها علي

وأكدت الراقصة دينا على أن أبنها الوحيد علي لم يكن معترضًا أبدًا على ممارستها فن الرقص الشرقي، لافتة في أحد اللقاءات السابقة أن ابنها يمتلك نفس طريقة تفكيرها.