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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها علاج التهاب العظام.. 6 فوائد تجعل النحاس عنصرا هاما لجسم الإنسان

صدى البلد

يساعد النحاس على إتمام عملية التمثيل الغذائي الطبيعي بالارتباط مع الأحماض الأمينية والفيتامينات وهو معدن لاينتجه الجسم و بالتالييجب إضافته إلى النظام الغذائي من الأطعمة الخارجية.

ويعد النحاس ثالث أكثر المعادن انتشارا في الجسم ويتم نقله في الغالب بواسطة بروتين بلازما الدم«سيرولوبلازمين» ومن أجل التمتعبالمزايا الصحية له، يجب تضمين النحاس في النظام الغذائي اليومي، حيث يتم استخدامه ف العمليات الجسدية اليومية.

يلعب النحاس دورا هاما في العديد من الوظائف الحيوية للحفاظ على جسم صحي،وتشمل بعض فوائد النحاس اللجسم فيما يلي وفقا لموقعهيلثى.


 

1-علاج التهاب المفاصل

ترتبط الفوائد الصحية للنحاس

بالإجراءات التي تحد من أعراض التهاب المفاصل و لعلك تعرف تلك الاساور النحاسية ألتي يتم استخدامها علاجيا  لتلك ااحالة


 

2-ضمان نمو الجسم السليم

يفيد النحاس في حماية أنظمة الهيكل العظمي والعصبي والقلب والأوعية ،لذلك من المهم إدراجه في النظام الغذائي اليومي


 

3-إنتاج الميلانين

يعتبر النحاس مكونا حيويا في الصبغة الطبيعية الميلانين والتي تضفي اللون على البشرة والجلد والشعر والعينين،وقد يضمن النحاسسلامة الخلايا الصبغية المسؤولة عن تلك العملية


 

4-إنتاج خلايا

الدم النحاس عنصر ضروري  لتكوين خلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين،والمواد العظيمة وذلك لأنه مسؤول جزئيا عن امتصاص الحديدبكفاءة من مصادر الطعام


 

5-زيادة إنتاج الطاقة

النحاس ضروري لتخليق ادينوسين ثلاثي الفوسفات،وهو

مستودع طاقة جسم الإنسان ينتج الأنزيم تدرجا كهربائيا تستخدمه الميتوكوندريا  لتكوين جزئ تخزين الطاقة الحيوية


 

6-عمل الانزيمات

من اهم فوائد النحاس للجسم أنه عنصر مساعد في عمل الكثير من الانزيمات التي تشارك في مختلف التفاعلات البيولوجية فيالجسم،وبدون النحاس لا تعمل هذه الانزيمات بشكل صحيح مما يعني أن عملية الأيض ستتباطا

#ماهي_أعراض_نقص_النحاس

يمكن أن تؤثر مستويات النحاس المنخفضةعلى النظام المناعي ومستويات الطاقة لدى الشخص وتشمل أمثلة الأعراض ما يلي:

1-تكسر العظام بسهولة

2-ضعف النمو

3-حدوث الكدمات بسهولة

4-الإعياء و شحوب الجلد والتهاب الجلد

5-التقرحات وجع العضلات غير المبرر

6-.وجود مشاكل في حركة العضلات


 

الأطعمة الغنية بالنحاس..

الكبد،اللحوم،الماكولات البحرية،الفاصوليا،الحبوب الكاملة،نخالةالقمح،الأفوكادو،الشعير،الثوم،المكسرات،الشوفان العسل ،البنجر.

ما اهمية تواجد النحاس فى الجسم ألتهاب المفاصل الفيتامينات النحاس النظام الغذائي العضلات حركة العضلات خلايا الدم الحمراء

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