مجدي يعقوب: احذروا من العلاج بالأعشاب.. واكتشاف زيادة الدهون بالجسم تساهم في الشفاء من أمراض القلب

مجدي يعقوب:

الاكتشاف المبكر لزيادة الدهون في الجسم سبب لشفاء أمراض القلب

أحذر من الاعتماد على العلاج بالأعشاب

احرصوا على الرياضة بانتظار

وهذه روشتة لحماية القلب

أكد السير مجدي يعقوب أستاذ القلب العالمي، إن العلاج بالأعشاب خطير للغاية وقد يؤدي إلي تسمم الإنسان حال استخدامه بشكل خاطئ.

وأوضح يعقوب، خلال كلمة له بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب، أن الأدوية الموجودة في الأسواق يتم إجراء التجارب عليها لضمان فاعليتها ومأمونيتها علي الإنسان، ويتم وضع خطة بالإحتياطات والمحاذير الخاصة بكل دواء بخلاف استخدام الأدوية.

وأشار إلي ضرورة الحفاظ علي صحة القلب من خلال ممارسة الرياضة والأكل الصحي، بالإضافة إلي الإبتعاد عن التدخين وغيرها من العادات الضارة التي تسبب قصور شرايين القلب بصفة عامة.

روشتة حماية القلب

وقال إنه يحلم بالتخلص من أمرين أولهما أمراض القلب وتصلب الشرايين وهو حلم كبير للغاية.

وقدم روشتة إلي المصريين لتجنب أمراض القلب وعلى رأسها الحرص علي الرياضة بانتظام ، وكذلك تجنب التدخين والحفاظ علي الكوليسترول في الدم بالإضافة الي الطعام الصحي المفيد للجسم والقلب.

وتابع أستاذ القلب العالمي، أن العناية بالقلب تبدأ من الإنسان وحرصه علي المحافظة علي الصحة العامة والابتعاد عن التدخين وغيرها من العادات الضارة.

سبب شفاء أمراض القلب

وأكد أن هناك علاقة بين الدهنيات في الجسم ، وأمراض القلب ، وتلك العلاقة تم إكتشافها عن طريق الأبحاث التي تم إجراؤها على مرضى القلب.

وأضاف يعقوب، خلال كلمة له بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض القلب، إن هناك بعض الأمور الأخري المرتبطة بأمراض القلب علي رأسها التدخين، مشيراً إلي أن الاكتشاف المبكر لزيادة نسبة الدهون في جسم الإنسان من شانها أن تكون سبب في الشفاء المبكر ، نظراً لظهور أدوية حديثة من شانها القضاء علي الدهون في الجسم.

وأشار إلي أن هناك أساليب علمية من شانها أن تمنع 80% من أمراض القلب ، حال إكتشافها مبكرا.

التوقف عن التدخين وحده لا يحمي القلب

كما أكد أن هناك نوعين من الدهون أحدهم ورثي ، والآخر مكتسب عن طريق النظام الغذائي الخاطئ، مشيراً إلي أن الإبتعاد عن التدخين وحده لا يكفي لتجنب أمراض القلب ، ولكن ينبغي الحفاظ علي نسبة الدهون في جسم الإنسان.

مدينة زويل

وأشار إلى أن كل الدول بالعالم تهتم بالبحث العملي، وأن الطريق للتقدم هو البحث العلمي، ويكون مرتبط بالشباب.

وأضاف يعقوب، أن الشباب قوة مصر فى المستقبل، وأن مدينة زويل مكان مهم للتطور العلمى والأبحاث.

وأشار إلى أن ما يتم فى مدينة زويل له تأثير على العالم، وأنه يشجع ما يتم فى مدينة زويل، مؤكدا أنه بدون بحث علمى يكون المستقبل، فى مكان صعب، مشيدا بما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم البحث العملي، والشباب.

وكشف أن البحث العلمي يحل مشكلات كثيرة، و أن المجتمعات المتقدمة تستفيد من البحث العلمي.

وأكد أن مصر منذ القدماء المصريين وحتى اليوم ولها صوت مهم فى العلم، وهذا يدل على أن مصر دولة متقدمة، و تساعد الشباب فى الإبداع، و الحفاظ على الأفكار العلمية.