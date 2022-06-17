بحضور النقيب.. 101 عزل يستقبل أطباء مصر

استقبل المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر ، والدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة و عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء و ذلك لحضور عرض " ١٠١ عزل" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح ، بحضور المخرج محمد الشرقاوي مدير الفرقة ، و عدد من المسرحيين وسط اقبال جماهيري كبير.

وكرمت النقابة البيت الفني للمسرح ممثلا في المخرج إسماعيل مختار عن مجهودهم في إبراز مجهودات الأطباء و أطقم التمريض خلال فترة الجائحة، كما كرم البيت الفني للمسرح نقابة الأطباء عن مجهوداتهم الدائمة خاصة خلال فترة الجائحة .

ووجه الدكتور حسين خيري الشكر و التقدير لفريق عمل عرض ١٠١ عزل، على ابداعهم الكبير و قدرتهم على تجسيد الملحمة التي قام بها الأطباء و أطقم التمريض خلال مرحلة الجائحة، معربا عن رغبته في تعاونات أكبر في أعمال فنية أخرى.



وأعرب المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن تقديره الكبير للمجهود الذي يقوم به جيش مصر الأبيض خلال مرحلة الجائحة و ماقبلها و ما بعدها من مراحل ، و يأتي هذا التكريم في ظل اهتمام كبير من وزارة الثقافة و على رأسها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم بابراز دور مختلف الفئات التي أدت دورا بارزا وقت الأزمات، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد تجوال للعرض بالمحافظات بالتعاون مع النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات .

تفاصيل عرض ١٠١ عزل

يذكر ان العرض هو أول انتاج لفرقة مسرح المواجهة و التجوال منذ تحولها من شعبة الى فرقة، العرض يتناول بطولات الجيش الأبيض من الأطباء و التمريض و فرق عمل المستشفيات خلال الفترة الماضية، وكيف نجو بالوطن من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

"١٠١ عزل " من تأليف علي عبد القوي الغلبان، تمثيل عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، راندا جمال، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب ،أيمن طارق، أشعار طارق علي، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية و ألحان أحمد نبيل، مكياج اسلام عباس، إخراج محمد درويش.