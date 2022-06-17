السيسي: مصر تبذل قصارى جهدها لحث كافة الأطراف لرفع طموحها المناخي.. فيديو

قال الرئيس السيسي إن مصر تعي أن شعوب العالم في شتى أنحاء الأرض تتطلع إلى نتائج ملموسة تساهم في إحداث تغيير حقيقي.

وأضاف “السيسي”، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ”،: “مصر تقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهماتها الوطنية المحدثة والتي ستتضمن أهدافا محددة وطموحة”.

وأشار: “مصر تواصل بذي قصارى جهدها لحث كافة الأطراف على رفع طموح عملها المناخي”، مردفا: “مصر تدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للدورة الـ٢٧ لقمة المناخ العالمية”.