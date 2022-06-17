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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار من الأهلي بـ إعلان اسم المدرب الجديد بعد لقاء القمة

لقاء الأهلي والزمالك
لقاء الأهلي والزمالك

استقر مسئولو النادي الأهلي على الإعلان عن المدير الفني الجديد  للفريق الأول عقب مباراة الزمالك والمقرر لها يوم الأحد القادم في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقرر مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدم الإفصاح عن المدير الفني الجديد الا بعد انتهاء لقاء القمة للحفاظ على تركيز اللاعبين والجهاز الفني المؤقت.

ومن المتوقع أن يعلن مسئولو النادي الأهلي عن المدير الفني الجديد للفريق الأول عقب إنتهاء لقاء القمة. 

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء الأحد المقبل لمتابعة ديربي الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك

وتقام مباراة القمة بين  الأهلي والزمالك يوم الأحد الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة .

وسيخوض الأهلي المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، جمعها من 17 مباراة .

بينما يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة حصدها من 20 مباراة.
 

وستقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك علي ملعب السلام ويدير المباراة الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

وستذاع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك  عبر شاشة أون تايم سبورت 
 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك .


وسيعود محمد الشناوي إلى حراسة المرمى بعد الغياب عن مباراتي المصري بالسلوم في الكأس، وإيسترن كومباني بالدوري نظرًا لمشاركته مع المنتخب .

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع :ياسر ابراهيم ,رامي ربيعة ,علي معلول ,محمد هاني

خط الوسط :ديانج , عمرو السولية ,محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : أحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر أو حسين الشحات.

 

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي 


 حراسة المرمي : ابوجبل

خط الدفاع : محمود حمدي الونش ومحمود علاء ، حازم إمام , محمد عبدالشافي.

خط الوسط :امام عاشور, محمد أشرف روقا , يوسف أوباما , أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري و أحمد سيد زيزو.

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