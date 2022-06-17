معتز إينو: أشجع الأهلي في مباراة القمة

تمنى استمرار قمصان

قال معتز إينو، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إنه سيشجع الأهلي في مباراة القمة المقررة يوم الأحد القادم.



وطالب معتز إينو، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، باستمرار سامي قمصان في تدريب للنادي الأهلي.

وأضاف إينو: "لازم الكابتن سامي ياخد فرصته ده عنده 48 سنة، بنشوف في الدوريات الأوروبية المدربين 44 سنة، إنما إحنا لازم المدرب يكون عنده 70 سنة عشان يبقى مدرب ويقولك حصل على خبرات".

وتابع: إينو: “أتنمى أن نشاهدمباراة تليق بحجم قطبي الكرة المصرية”، مشيرا إلى أن يستبعد إقالة فيريرا مدرب نادي الزمالك حال الخسارة من الأهلي لأنه حقق نتائج طيبة خلال الفترة الماضية ويمتلك سيرة ذاتية قوية ومدرب جيد جدا ويجب محاسبة المدرب في نهاية الموسم وليست بالقطعة".

وأردف لاعب الأهلي والزمالك السابق: “سامي قمصان كان له تجربة جيدة مع نادي حرس الحدود وساهم في صعود الفريق إلى الدوري الممتاز”، مضيفا: خسارة الزمالك من الأهلي 5/3 في المباراة السابقة ستؤثر بشكل كبير على لاعبي الزمالك وستكون دافع لهم من أجل تعويض الخسارة.