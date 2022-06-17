جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

حلت الفنانة غادة إبراهيم ، ضيفة على إحدى البرامج، وكشفت تفاصيل ما حدث فى جنازة الفنان الراحل سمير صبري ، وبكت على الهواء، أثناء الحديث عن تعرضها للظلم، وحبسها لمدة 3 أشهر.



قالت الفنانة غادة إبراهيم ، إنها تعمل فى المجال الفني منذ 20 عامًا، موضحة أنها بدأت مع الفنانة غادة عادل و ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أن بدايتها كانت عبارة عن إعلانات للشعر.

وأضافت خلال حوارها أنها حصلت على جوائز كثيرة من مهرجانات، منها أفضل ممثلة فى مهرجان الإسكندرية، وجوائز من وزارة الثقافة.

وتحدث عن فترة حبسها، وقالت أن نقابة المهن التمثيلية وقفت بجوارها طوال الوقت ولم تتخل عنها، و الدكتور أشرف زكي، تواصل مع محامى النقابة للحضور معها.

وأكدت غادة إبراهيم أنها لم تسجن، ولكنها كانت على ذمة قضية، وظلت فى القسم لمدة 3 أشهر ومروا عليها كأنهم 30 عامًا.

مش هسامح إلهام شاهين

علقت الفنانة غادة إبراهيم، على ما حدث بجنازة الفنان الراحل سمير صبري، وخلافها مع الفنانة إلهام شاهين، وقال إنها لا تبحث عن ترند كما يقول البعض.

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