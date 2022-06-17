صفاء الطوخي : عادل إمام إداني درس بكل اللي اتعلمته في حياتي

قالت الفنانة صفاء الطوخي، إن تجربتها مع الفنان عادل إمام عظيمة، حيث تعاونت معه في فيلم بخيت وعديلة عندما كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم تعاونت معه مرة أخرى في مسلسل العراف ومسلسل أستاذ ورئيس قسم.

وأضافت “الطوخي” في لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "في أول تصوير من مسلسل أستاذ ورئيس قسم عادل إمام اداني درس كبير، عملنا المشهد وطلب نوقف شوية وقالي تعالي، قالي انتي بتمثلي قدام عادل إمام، مينفعش، لازم تبقي أقوى مني بالموقف ده والشخصية دي، مينفعش تبقي شايفاني عادل إمام، ننساه ونخرجه من البلاتوه ونركز في الشخصية".

وتابعت: "هذا الدرس يوازي كل ما تعلمته في حياتي من قبل، كان دائما أول من يصل إلى البلاتوه، ويحفظ دوره ويجهز بشكل مستمر، والتزامه يجعلني أبذل قصارى جهدي، وعلمني احترام الصغير قبل الكبير".

في سياق أخر، قالت إنها تحترم وتقدر خصوصية كل ممثل، لأن كل ممثل له حسبته، لكنها ليس لديها حسبة أخرى، وهو ما لم يضعها في أزمات: "عمر ما كانت حسبتي فلوس أو دور كبير أو تواجد كتير، ولم أعش لحظة الاختيار أعمل كده أو معملش، انا بحسم الشخصية من أول يوم".