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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شهرين من الانفصال.. سلاف فواخرجي تظهر مع طليقها مجددًا

سلاف فواخرجي وطليقها
سلاف فواخرجي وطليقها وائل رمضان

ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، في مقطع فيديو قصير مع طليقها المخرج وائل رمضان خلال كواليس تصوير فيلم كازي روز، وذلك بعد شهرين من إعلان طلاقهما. 

طلاق سلاف فواخرجي

وفي أبريل 2022، أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي، انفصالها عن زوجها الفنان والمخرج السوري وائل رمضان، بعد سنوات طويلة من الحب والزواج .

 

ونشرت سلاف صورة تجمعهما، مصحوبة بأبيات شعر قائلة: "في تصريف كلمة الفِصام …انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ : اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ : اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، و انْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع".

 

وتابعت: “وأنا كتلك العروة انقطع … و ظهري ينصدع.. وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل …وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً”.

 

واختتمت "وائل … صديقي …أبو الحمزه وعلي …شكرا لك إلى يوم الدين …وأحبك إلى أبد الآبدين انفصال".

 

أحدث أعمال سلاف فواخرجي

وشاركت فواخرجي فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

شارك في بطولة مسلسل" مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

 

أعمال سلاف فواخرجي

أحدث أعمال سلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.
 

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون. 

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