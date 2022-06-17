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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هانى شاكر يدعم محمد الحلو بعد أزمته الصحية

محمد الحلو
محمد الحلو

 


حرص الفنان هاني شاكر على دعم صديقه المطرب محمد الحلو بعد تعرضه لأزمة صحية.


ونشر نقيب الموسيقيين صورة لمحمد الحلو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق قائلا: "اخي وحبيبي الفنان الكبير محمد الحلو كل التمنيات الطيبة بسرعة الشفاء والعودة لجمهورك ومحبيك الذي يدعوا لك بتمام الشفاء العاجل ان شاء الله🌹🙏

محمد الحلو يكشف تطورات حالته 

قال الفنان محمد الحلو، إنه بصحة جيدة، وأنه تعرض لبعض المشكلات فى الظهر، وتحديدا مشكلات فى الفقرة الرابعة والخامسة.

أضاف محمد الحلو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن تعرض لمشكلات أخرى بسبب تراكم السكر، معلقًا :" السكر جالي من اسمى ما أنا الحلو".

ولفت إلى أنه قام بعمل بعض الفحوصات، وتبين أنه يعانى من انسداد شرايين الساقين بشكل كبير، وتم البدء فى عمل بعض الإجراءات لدخول المستشفى، وسأجري عملية يوم الأحد المقبل.

وأشار إلى أنه منزعج من اتصال أحد وقال له “ هل سيكون هناك بتر فى القدم” معلقًا “ هذا الأمر غير صحيح، فسوف أقوم بجراحة يوم الأحد وليس هناك بتر” وأكد أن معظم الفنانين بمصر تواصلوا معه، وأن وزارة الصحة تواصلت معه.

ولفت إلى أنه تواصل مع كاتب مقال" انقذوا الحلو"، ونزعج من الخضة عليه، ولكنه سعيد بحب الجميع له.

وطالب جابر من الحلو الغناء على الهواء، ولكن ورفض الغناء على الهواء، بسبب مرضه، ووعد القرموطى، أنه سيجري معه حوار بعد الخروج من العملية الجراحية".

وأكد الحلو أنه يبلغ من العمر 67 عامًا، ورد جابر عليه أنا أصغر من بـ 11 عامًا، مؤكدًا أنه يبلغ من العمر 56 عامًا. 

 

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