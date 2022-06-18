بوتين في خطاب استمر 73 دقيقة : عصر العالم أحادي القطب انتهى .. عقوبات الغرب مجنونة وطائشة .. الروس أقوى من أي تحد .. الولايات المتحدة تتعامل مع الدول كـ مستعمرات

بوتين في منتدى دافوس روسيا:

الروس أقوياء ويمكنهم مواجهة أي تحد

الولايات المتحدة تتعامل مع الدول كـ مستعمرات

الامريكان يعتبرون أنفسهم "رسل الله على الأرض"

الغرب فرض العقوبات ضدنا على فرضية خاطئة مفادها بأن روسيا ليس لها سيادة اقتصادية

الغرب رفض الوفاء بالتزاماته السابقة ومن المستحيل التوصل إلى أي اتفاقيات جديدة

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة باللعب مع الدول مثل “المستعمرات” لأنها تتجاهل تأثير العقوبات، وفقا لما جاء في خطاب ألقاه في منتدى “دافوس روسيا” الاقتصادي

ووسط إدانات مطولة للولايات المتحدة وحلفائها، حذر بوتين، 69 عامًا، من أنه “لن يكون أي شيء كما كان عليه من قبل” ، حيث ألقى خطاب منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، أطول مما كان متوقعًا بعد تعرض الحدث لهجوم إلكتروني.

وعندما اعتلى المنصة، أصدر بوتين تهديداً مستتراً لحكم القلة الذين يفكرون في الانسحاب من نظامه، قائلا: "إنه أكثر أمانًا في منزلك". مشيرا اليهم بقوله "أولئك الذين لم يرغبوا في الاستماع إلى هذا فقدوا الملايين في الخارج".

وقضى بوتين معظم خطابه الذي استمر 73 دقيقة وهو يركز باهتمام على ملاحظاته ، حيث حذر بأن الروس "أناس أقوياء ويمكنهم مواجهة أي تحد".

وقال: "مثل أسلافنا، سنحل أي مشكلة، تاريخ بلدنا الذي يمتد على مدى ألف عام يتحدث عن هذا".

وقوبل بوتين بالتصفيق من القاعة عندما أعاد تأكيد تصميمه على مواصلة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا التي أطلقت العنان لما قال إنه وابل "غير مسبوق" من العقوبات الاقتصادية الغربية.

وحذر بوتين الولايات المتحدة وحلفائها ممن "يعتقدون أنهم انتصروا" وقال إن حرب موسكو في أوكرانيا أصبحت "وازعا للغرب لإلقاء اللوم في كل المشكلة على روسيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر نفسها "مبعوث الله على الأرض" ، وأن العقوبات الغربية تأسست على فرضية خاطئة مفادها أن روسيا ليس لها سيادة اقتصادية.

وبدأ المنتدى الاقتصادي الروسي الرئيسي، يوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن طالبان والسلطات الانفصالية من شرق أوكرانيا، ومن المقرر أن يستمر الحدث حتى يوم السبت.

وشهد منتدى دافوس روسيا مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف وزعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك.

وأعلن بوتين، متحدثا في المنتدى اليوم الجمعة، عن نهاية "عصر العالم أحادي القطب".

وقال: “عندما انتصروا في الحرب الباردة، أعلنت الولايات المتحدة نفسها ممثلين لله على الأرض، أناس ليس لديهم مسؤوليات - مصالح فقط” مضيفا: لقد أعلنوا أن هذه المصالح مقدسة، الآن هي حركة في اتجاه واحد، ما يجعل العالم غير مستقر".

ومضى بوتين في إلقاء اللوم على الغرب لمحاولته الإضرار بالاقتصاد الروسي بفرض عقوبات "مجنونة" و “طائشة” حسب تعبيره.

وقال إن "نيتهم ​​واضحة لسحق الاقتصاد الروسي من خلال كسر سلسلة السلاسل اللوجستية وتجميد الأصول الوطنية ومهاجمة مستويات المعيشة ، لكنهم لم ينجحوا".

وأضاف “لم ينجح الأمر، فقد اجتمع رجال الأعمال الروس معًا للعمل بجد وضمير وخطوة بخطوة ، ونعمل على تطبيع الوضع الاقتصادي"

وتابع الرئيس الروسي قائلا إن "الهدف الرئيسي من التوغل هو الدفاع عن "شعبنا" في منطقة دونباس التي تتحدث الروسية إلى حد كبير في شرق أوكرانيا - وهو التبرير الذي رفضته كييف والغرب باعتباره ذريعة لا أساس لها للحرب التي أدت بالفعل إلى احتلال أجزاء من جنوب أوكرانيا أبعد من دونباس".

واستطرد بوتين قائلا إن "الجنود الروس في دونباس يقاتلون أيضًا للدفاع عن حقوق روسيا في تأمين التنمية".

واسترسل الرئيس الروسي قائلا: "لقد رفض الغرب بشكل أساسي الوفاء بالتزاماته السابقة، وتبين أنه من المستحيل ببساطة التوصل إلى أي اتفاقيات جديدة معه".

وأضاف: "في الوضع الحالي، وعلى خلفية المخاطر المتزايدة والتهديدات التي تواجهنا ، كان قرار روسيا بإجراء عملية عسكرية خاصة قسريًا - صعبًا ، بالطبع ، لكنه قسري وضروري".

وقال المتحدث باسم الحكومة دميتري بيسكوف في اتصال مع الصحفيين إن الكرملين أجبر في وقت سابق على تأجيل الخطاب بعد هجوم رفض الخدمة الموزع (DDOS) الذي بدأ يوم الخميس.

واضاف بيسكوف: "نشأت مشاكل مع توزيع الشارات وتأكيد الوصول إلى الجلسة العامة الرئيسية". وتابع "سنصلحها ، لكن الأمر سيستغرق وقتًا."

وعندما تحركت القوات الروسية إلى أوكرانيا في 24 فبراير، دعت كييف نشطاء القرصنة للمساعدة، ولم يكن هناك رد فوري من أوكرانيا على الهجوم السيبراني.

ويسعى بوتين إلى تعزيز العلاقات مع آسيا وإفريقيا بعد أن أرسل قوات إلى أوكرانيا الموالية للغرب في فبراير وفرض الغرب عقوبات اقتصادية مدمرة على البلاد.

وكان المنتدى السنوي (SPIEF) ، الذي يُطلق عليه غالبًا اسم دافوس الروسي ، هو الواجهة الرئيسية للمستثمرين في البلاد ، حيث اجتذب القادة العالميين ونخب رجال الأعمال.

وتحضر وفود من أكثر من 40 دولة هذا العام ، بما في ذلك وفود من الصين وتركيا ومصر وعدد من الدول في آسيا وأفريقيا، لكن كان هناك نقص ملحوظ في المستثمرين الغربيين والمصرفيين الاستثماريين الذين ظهروا في السنوات السابقة.

وقال كبير مستشاري بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، قبل المنتدى في مسقط رأس الرئيس الروسي: 'لن يحضر المسؤولون من الدول غير الصديقة' ، مستخدمًا مصطلحًا لوصف الدول التي فرضت عقوبات على موسكو.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو حليف وثيق لموسكو، في المنتدى عبر رابط الفيديو.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بوتين بزعماء منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا اعترفت موسكو باستقلالهما قبل إرسال قوات إلى جارتها الموالية للغرب.

كما من المتوقع أن يكون الأمن الغذائي موضوعًا رئيسيًا على جدول الأعمال بعد الحملة العسكرية لموسكو والعقوبات التي أعاقت تسليم القمح والسلع الأخرى من روسيا وأوكرانيا.

ووصل ممثلو حركة طالبان الأفغانية إلى المنتدى يوم الأربعاء ومن المتوقع أن يناقشوا إمدادات القمح مع روسيا.

وقال بيسكوف يوم الثلاثاء 'الوضع ليس سهلا بل يمكن وصفه بأنه صعب نظرا للحرب الاقتصادية غير المسبوقة'.

واضاف 'ولكن لا يوجد شر بدون خير. هذا الوضع يدفعنا والدول الصديقة للبحث عن طريقة جديدة للتعاون.

وأدت العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا جنبًا إلى جنب مع قضايا سلسلة التوريد ذات الصلة إلى تغيير ديناميكيات الصادرات والواردات الروسية بشكل صارخ ، حيث تتطلع البلاد الآن إلى أمثال الصين والهند والابتعاد عن الغرب.

وفقدت البنوك الرئيسية الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي SWIFT ، وتتجنب العلامات التجارية الغربية البلاد وتبيع على عجل ، وشطب مليارات الدولارات من الأصول - ووعد الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النفط الروسي.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو عن أسفه لتخلف روسيا في التكنولوجيا ، وقال إن 'العملية المؤلمة' لتحول روسيا إلى التكنولوجيا الخاصة بها جارية.

وقال لجمهور من ممثلي الأعمال التجارية الروس: 'إنك تنافس شركات عالمية تجاوزتك أجيال كاملة'.

وكان منظمو التجمع يطلبون من المشاركين الأجانب التأكد من إحضار النقود - ليس بالضرورة من أجل الاستثمار ، ولكن لإنفاق الأموال.

النصيحة هي اعتراف هادئ بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها روسيا وهي تحاول الترويج لنفسها لدى الشركات الدولية.

مع فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد إرسال قوات إلى أوكرانيا ، فإن معظم البطاقات المصرفية الأجنبية لا تعمل في البلاد.

ولم يقدم المنظمون قائمة بالشركات الأجنبية الحاضرة ، لكن برنامج أكثر من 100 حلقة نقاش أظهر عددًا قليلاً من المتحدثين من خارج روسيا.

وأعلن دينيس بوشلين ، زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية الأوكرانية ، أنه يعتزم الحضور.

ويهدف المنتدى إلى تصوير الدولة على أنها منظمة ومليئة بالفرص الجذابة للمستثمرين الأذكياء والمغامرين. يحمل برنامج هذا العام الموضوع إلى حد مفرط في التفاؤل بشأن الظروف الصعبة في روسيا.

ويأتي ذلك بعد أقل من أربعة أشهر من فرض عقوبات واسعة النطاق وانسحاب مئات الشركات الأجنبية من روسيا ، والتأثير الكامل لهذه العقوبات على الاقتصاد الروسي غير واضح.