ساقية علام يناقش الثأر الإرث المر على مسرح الهناجر للفنون

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم جميع عروضها المسرحية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته ال 45، والتى يتم إهدائها لروح الفنان الراحل والمخرج الكبير عبد الرحمن الشافعى، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر.

وتقام فعالياته فى إطار التعاون بين قطاعات الوزارة على مسرح مركز الهناجر بقاعة د. هدى وصفى برئاسة المخرج شادى سرور، فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو 2022.

تشارك فرقة مكتبة المعنى فرع ثقافة قنا التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافى بالعرض المسرحى "ساقية علام"، العرض تأليف طه الأسوانى، سينوغرافيا طه الضوى، أشعار محمد عبد الرحيم ومحمد موسى، إستعراضات محمد بريقع، موسيقى وألحان بهاء صبحي يعقوب، ديكور وملابس طه الضوى، وبطولة مدحت حسين فى دور الجد، خالد على فى دور علام، أية فوزى فى دور حليمة، يوسف محمد فى دور عوض، وإخراج محمد موسى .

يدور العرض حول مشكلة الثأر "الإرث المر" الذى يدور فى صراع عائلى، حينما يفشل الجد في أخذ ثأر أبيه، لضعف شخصيته فأخذ يبث الكراهية في الأبناء فكان صراعهم حول عمامة الجدود فدارت سواقي الدم والطمع فى الميراث سواء مال أو منصب.

كما أوضح محمد موسى مخرج العرض رؤيته التى يريدها أن تصل للجمهور، أن الثأر يرثه الأبناء لأن الدم لا تشربه الأرض ولا ينبت عنه غير الكراهية والعداء والصراعات على كافة المستويات المادية والمعنوية والنفسية .

وجاء العرض بحضور لجنة تحكيم المهرجان المكونة من د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبد المنعم، الناقد جرجس شكرى، دكتور وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف