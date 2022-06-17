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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تشارك صورا من تكريم رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا

ليلى علوي
ليلى علوي

 شاركت الفنانة ليلي علوي متابعيها بعده صور لها من خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة "من تكريم رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا قاعة مجلس الشيوخ" وترتدي جيبه قصيرة باللون الاحمر وجاكيت باللون الأحمر أيضا .

ويذكر تكريم الفنانة ليلوي علوي في المهرجان القومي أيضا للسينما المصرية لدورته ٢٤ لعام ٢٠٢٢. 

 

أعمال ليلى علوي

شاركت ليلى علوي في بدايتها  في  برامج الإذاعة والتلفزيون مع شقيقتها لمياء وهى فى عمر السابعة، وخلال مسيرتها جسدت الكثير من الأدوار، استمرت فى تقديم أدوار الفتاة الدلوعة المحبوبة من الرجال فى أفلام "المشاغبات الثلاثة" و"خليل بعد التعديل" و"تيجيها كدة تيجلها كدة هى كدة"، و"زوج تحت الطلب" .

قدمت ليلى علوي، أدوارا مهمة فى أفلام مهمة، منها مثلا: "إنذار بالطاعة" مع المخرج عاطف الطيب وأفلام أخرى متتالية مثل "المغتصبون" و"المصير" و"بحب السيما" و"تفاحة"، الذى نالت من خلاله لقب تفاحة السينما المصرية وأيضا قطة السينما المصرية. 

من مسرحياتها (عش المجانين) و(الجميلة والوحشين) و(البرنسيسة) و(صدق أو لا تصدق) و(ابتسامة وراء القضبان)، ومن المسلسلات المهمة التى قدمتها "حديث الصباح والمساء" و"نابليون والمحروسة" و"حكايات وبنعيشها" و"العائلة" و"بنت من شبرا" و"فرح ليلى" و"هى ودافنشى". 

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ليلى علوي الفنانة ليلى علوى رابطة ابداع العالم العربي والمهجر رابطة ابداع العالم العربي والمهجر بفرنسا فرنسا انستجرام

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