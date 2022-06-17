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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 574 حالة

جدري القرود
جدري القرود

رصدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة 46 حالة جديدة من "جدري القرود" في إنجلترا و3 حالات في إسكتلندا وحالة في ويلز.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الجمعة/ - أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في إنجلترا بلغ 550 حالة وفي إسكتلندا 16 حالة و6 في ويلز وحالتين في إيرلندا الشمالية؛ ليصل إجمالي حالات الإصابة بالمملكة المتحدة إلى 574 حالة.

وتم اكتشاف المرض لأول مرة في قرود المختبر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، وعادة ما يكون خفيفًا ولكن يمكن أن يسبب مرضًا شديدًا في بعض الحالات يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10 في المئة من الأشخاص الذين تصيبهم بالعدوى، وأما السلالة الأكثر اعتدالًا التي تسبب التفشي الحالي تقتل واحدًا من كل 100 شخص.

وتمتد فترة حضانة جدري القردة إلى 21 يومًا؛ مما يعني أن ظهور الأعراض قد يستغرق ثلاثة أسابيع، وتشمل الأعراض الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق.

وقال الدكتور ويليام ويلفير مدير الحوادث في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة "مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بجدري القرود ومع وجود العديد من الأحداث الصيفية والمهرجانات المقبلة، فإننا نذكّر الناس بأن يكونوا على دراية بأعراض جدري القرود للمساعدة في منع المزيد من الانتشار وحماية الآخرين، وأنصح بعدم التواجد في أماكن الاحتفالات إذا ظهرت على شخص أعراض جدري القرود".

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