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رئيس التحرير
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تعليم

انتهاء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس

الدكتور اسلام السعيد
الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وادارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد للطلاب والخريجين.

وأضاف مدير مركز تعليم الكبار أن الدورة سوف تنتهي اليوم 18 يونيو 2022، ، عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التربوية والتدريب "أونلاين".

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وأوضح مدير مركز تعليم الكبار محاور الدورة وهي كالاتي:
تصميم برنامج تدريب إلكتروني.
تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.
تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.
أساسيات إنشاء فصل افتراضي.
تطبيقات إنشاء فصل افتراضي علىzoom meeting 
أساسيات استخدام نظم إدارة التعلمLMS (Google Classroom).
توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي
تصميم الاختبارات الإلكترونية
تصميم استمارات الحضور والتقييم.
تصميم استمارات استطلاع الرأي
التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب

وأشار السعيد الي مواعيد الدورة ستة أيام الخميس والجمعة الاثنين لمدة أسبوعين من 9 الى 18 يونيو 2022، من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM .

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقع الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية اتفاقية تعاون مشترك بين مستشفي جامعة عين شمس ومستشفى جايز اند سانت توماس _ هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، وشركة اسنشيا تريدنج بشأن تطوير مركز عين شمس للأورام .

تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرات مستشفى جايز اند سانت توماس في بناء مبنى الأورام الجديد بمستشفيات جامعة عين شمس مع تطوير المبنيين الحاليين بمركز الأورام لوضع مستشفيات جامعة عين شمس في أعلى مستويات تقديم الخدمات الطبية في مجال الأورام .

يشتمل التعاون في المرحلة الأولى على تقديم الدعم الفني والهندسي للتصميم الانشائي للمستشفى طبقا للمواصفات القياسية العالمية مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة وعلى مرضى الأورام وحالتهم النفسية، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الثانية تعاون طبي مثمر بين الطرفين.

يذكر أن الاتفاقية تأتى استكمالا للتعاون القائم بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى رويال بروميتون بانجلترا، والتي تم دمجها مع ٧ مستشفيات أخرى بانجلترا، أصبحت تحمل اسم جايز اند سانت توماس - هيئة الخدمات الصحية الوطنية .

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