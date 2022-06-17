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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: انخفاض إصابات كورونا وراء إلغاء القيود الصحية للقادمين من الخارج

النائبة ايناس عبدالحليم
النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك إنخفاضا كبيرا بمعدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ولكن حسب منظمة الصحة العالمية ما زالت هناك إصابات قائمة ولكن بمعدل طفيف للغاية.

و أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن نسبة تطعيمات فيروس كورونا تخطت 70% من المواطنين بأكثر من 87 مليون جرعة ، كما أن الوضع الصحي بمصر أصبح مستقرا بشكل جيد، معقبة " الحكومة قدمت جرعة ثالثة ورابعة من أجل تعزيز المقاومة المناعية".

و أشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن قرار إلغاء القيود الصحية لجميع القادمين لمصر من الخارج يأتي إتساقا مع تخلي عدد كبير من دول العالم عن الإلتزام بالإجراءات الإحترازية حين الرغبة في دخولها، فبالتالي استلزم علينا السير علي هذا النهج.

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ونوهت البرلمانية، إلي وجود أحاديث ومخططات بدراسة إعطاء جرعة موسمية يتم منحها للمواطنين مع دخول فصل الشتاء ، معقبة " في كثير من الكلام عن تنفيذ الفكرة دي في أول أكتوبر من كل سنة ولكن حتي الآن لا يوجد شئ رسمي تم إصداره".

وأعلنت مصر للطيران، أنه تقرر اعتبارا من الدقيقة الأولى لفجر اليوم الجمعة ١٧ يونيه، إلغاء جميع القيود الصحية المتعلقة بجائحة كورونا على دخول المصريين والأجانب القادمين علي متن رحلاتها إلى جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بشأن التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية تطعيمات القيود الصحية جرعة موسمية مصر للطيران

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