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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تخطط لاستخدام لقاح كورونا المعدل كجرعة معززة ضد أوميكرون

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

ذكرت مجموعة استشارية فنية أنشأت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن لقاح فيروس كورونا المعدل الذي يستهدف متغير أوميكرون يمكن إعطاؤه كجرعة معززة للمناعة.

وقالت لجنة الوكالة المعنية بتكوين لقاح  كوفيد 19، وفقا لـ البيانات المتاحة، إن مثل هذا اللقاح قد يفيد أولئك الذين تلقوا بالفعل السلسلة الأولية من اللقاحات.

ويمكن النظر في استخدام اللقاحات عالميًا من قبل الوكالة بمجرد حصولها على تصريح استخدام طارئ أو موافقة هيئة تنظيمية وطنية صارمة.

ويقوم صانعو اللقاحات، بما في ذلك Moderna (MRNA.O) و Pfizer Inc (PFE.N)، بتطوير الجيل المعزز المحتمل الذي يستهدف كلاً من متغير اوميكرون بالإضافة إلى السلالة الأصلية لفيروس كورونا.

وقالت شركة مودرنا الأسبوع الماضي إن نسخة جديدة من لقاحها أنتجت استجابة مناعية أفضل ضد اوميكرون من الجرعة الأصلية ، بينما بدأت وكالة الأدوية الأوروبية هذا الأسبوع في طرح مراجعات لقاح كورونا من مودرنا وفايزر

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