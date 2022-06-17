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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تصدر بيانا للمسافرين إلى السعودية بشأن تأشيرات الزيارة السياحية

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران، أنه في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة السياحية للعملاء القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

 

يسمح الدخول للمصريين حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول ( الشنجن - تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية - تأشيرة المملكة المتحدة) القادمين إلى المملكة العربية السعودية وذلك بعد توافر الشروط الآتية:


1- صلاحية التأشيرة.


2- أن تكون التأشيرة استخدمت لمرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة التأشيرة.

وفي حال توافر الشروط السابقة يمكن لعملاء مصر للطيران الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية.

الهيئة العامة للطيران المدني السعودي التأشيرة السياحية

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