ضبط المتهم بقتل طفلة وإلقاء جثتها وسط الزراعات بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط المتهم بقتل طفلة و إلقاء جثتها وسط الزراعات بقرية صوص التابعة لمركز نقاده من أسبوع.

تبين أن عامل وراء جريمة قتل الطفلة وترك جثتها وسط الزراعات، إلى أن عثر عليها الأهالى وجرى إبلاغ الشرطة.

تحرر محضر بواقعة ضبط المتهم، و جارى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مع المتهم وكشف ملابسات الجريمة.

وكان اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا ، تلقى إخطارًا من أسبوع، من مركز شرطة نقاده ، يفيد بالعثور علي جثة طفلة فى منتصف العقد الثانى من العمر، ملقاة وسط زراعات قرية صوص.

تبين من التحريات الأولية، أن الجثة لـ آيات.ص.م. ١٥ عاماً، و أن هناك شبهه جنائية وراء العثور على جثتها بالزراعات، وتمكنت أجهزة الأمن من كشف غموض الجريمة وضبط المتهم.