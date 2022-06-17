أمريكا والسنغال تبحثان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في إفريقيا

ناقش وزير ‎الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته السنغالية عيساتا تال سال، تداعيات العملية العسكري الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في إفريقيا.

‎وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم/ الجمعة/، أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال اجتماعهما في واشنطن العاصمة القيادة الأمريكية لحشد استجابة عالمية لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف البيان أن الوزيرين التقيا لتجديد التزام الولايات المتحدة والسنغال بالأمن والازدهار المتبادلين.

‎وأشاد بلينكن، بحسب البيان، بقيادة السنغال نفسها في الاستجابة لمكافحة كورونا والتزامها بمكافحة الجائحة.. ‎كما عبر عن اهتمام الولايات المتحدة بتعميق التعاون مع السنغال في القضايا البحرية وتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة استمرار القيادة السنغالية لحل تحديات الأمن الإقليمي.

