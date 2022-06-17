أمريكا والسنغال تبحثان تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في إفريقيا

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيرته السنغالية عيساتا تال سال، تداعيات العملية العسكري الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في إفريقيا.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم/ الجمعة/، أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال اجتماعهما في واشنطن العاصمة القيادة الأمريكية لحشد استجابة عالمية لمواجهة هذه الأزمة.
وأضاف البيان أن الوزيرين التقيا لتجديد التزام الولايات المتحدة والسنغال بالأمن والازدهار المتبادلين.
وأشاد بلينكن، بحسب البيان، بقيادة السنغال نفسها في الاستجابة لمكافحة كورونا والتزامها بمكافحة الجائحة.. كما عبر عن اهتمام الولايات المتحدة بتعميق التعاون مع السنغال في القضايا البحرية وتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة استمرار القيادة السنغالية لحل تحديات الأمن الإقليمي.