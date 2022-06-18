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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب

صدى البلد

 أعرب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي عن استياءه جراء الأخطاء التحكيمية الواضحة والفجة التي شهدتها مباراة الفريق أمام المقاولون وكان أهمها عدم إحتساب ركلة جزاء واضحة وضوح الشمس فى اللحظات الأخيرة وإغفال الحكم أمين عمر الرجوع لمشاهدة الكرة وهو ما يطرح تساؤلات وعلامات استفهام صريحة حول غياب العدالة التحكيمية. وعليه فقد تقدم مجلس الإدارة التقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم أمين عمر وطاقم التحكيم المعاون لاسيما حكام الفار من أجل إجراء تحقيق عادل ضدهم وإتخاذ الإجراءات القانونية . 

وأكد مجلس الإدارة على أهمية تحقيق العدالة بين جميع أطراف المسابقة بما يضمن الصالح العام للمسابقة وليس لأحد أطرافها دون غيره وفى حال عدم اتخاذ مواقف محددة وصريحة تضمن تحقيق ذلك نؤكد بأن المجلس سيفكر جدياً فى عدم الاستمرار بالمشاركة فى تلك المهزلة الكروية لتوضيح الصورة أمام الرأى العام أجمع وعلى الجميع أن يعي بمسئولية ذلك.‎ 

وشدد مجلس إدارة الإسماعيلي على أن تلك الأخطاء تخطت حاجز الأخطاء التقديرية وتسببت بشكل مباشر فى إهدار العديد من النقاط طوال مشوار البطولة وكانت كفيلة بتحسين موقف الفريق فى جدول ترتيب المسابقة المحلية. ويشدد مجلس الإدارة على أن تلك الأخطاء رغم وجود تقنية الفار باتت تتكرر بشكل مستمر وفج وهو ما أصاب الفريق وجماهيره بالإحباط الشديد بجانب فقدان نقاط مستحقه للفريق.

 واختتم مجلس الإدارة بيانه بأن ما يحدث لايصب بأي شكل من الأشكال فى صالح اللعبة مع إستمراها للاسف فى غياب العدالة والشفافية بين جميع الأندية وسيكون له أثر سلبى على ثقه الأندية والجماهير فى منظومة التحكيم التى تحتاج لتطوير واضح وصريح خاصة أن الأخطاء التحكيمة واردة ولكن للأسف باتت واردة فقط ضد مصلحة الإسماعيلي وجماهيره وذلك بشهادة كل خبراء التحكيم والمحللين بوسائل الإعلام المختلفة. وفي حالة عدم اتخاذ قرارات صارمة ضد طاقم تحكيم لقاء اليوم فان مجلس ادارة النادي الاسماعيلي يؤسفه ان يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري العام.

الاسماعيلي المقاولون العرب أخبار الرياضة التحكيم الدوري

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