عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: حملت على عاتقي محاربة الفكر المتخلف ولا أخشى التهديد بالقتل

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل فيلمها الجديد “ بنات صابرة ” ، وذلك على هامش تكريمها من رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا أمس  الجمعة 17 من يونيو الجاري.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين : ان فيلمها بنات صابرة يتحدث عن قضية الختان ، حيث تجسد دور أم غير متعلمة لديها عدد من البنات يتوفين بعضهن بسبب الختان والزواج المبكر .

وتتضيف : العب داخل الاحداث شخصية سيدة من أحدي القري تدعي صابرة تقوم بالانجاب بشكل مستمر ، حيث تتوفي واحدة من بناتها أثناء عملية الختان ، الاخري تلحق بها  اثناء وضع مولودها .

بشرى لـ إلهام شاهين: مكنتش بحبك وأنا صغيرة

كيف تصنع التاريخ.. تكريم إلهام شاهين في ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية

وتتابع إلهام شاهين قائلة : فيلم بنات صابرة سوف يبعث برسائل هامة ويعيطهم درس هام، وهو أنهم بذلك يقضون على بناتهم ، وأن ما يحدث فى هذا الأمر ما هو إلا تخلف وغباءه . 

وتستكمل إلهام شاهين قائلة: حملت على عاتقي محاربة الفكر المتخلف، فقد تم تهديدي كثيراً ، ولا أخشي ما يمكن أن يحدث حتى لو واجهت الموت . 

واختتمت إلهام شاهين : أتمنى أن يخرج الفيلم للنور ونبدأ تصويره قريباً، حيث انه يتعرض الى بعض العراقيل من حين لآخر.

إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين بشري فرنسا العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مكتشف هالاند: فخور بترشيحي لتدريب الأهلي.. وجاهز لقيادة نادي القرن

مساعد كيروش: شرطان لعودة البرتغالي لتدريب منتخب مصر| خاص

بعد أنباء التعاقد مع موسيماني.. السد القطري يعلن تعيين مساعد جوارديولا

مصرع 4 أشخاص تحت عجلات القطار بينهم طفل بالمنيا

الأب كلمة السر.. انتشال جثث أم وأطفالها الثلاثة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا |فيديو

أبويا مات النهارده.. عم أحمد: قفلت دكاني قبل انهيار عقار الوايلي بـ10 دقايق|فيديو

لوك إيميل لـ صدى البلد: ترشحت لتدريب الأهلي.. ولايوجد عاقل يرفض زعيم إفريقيا

تراجع مفاجئ لـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يونيو 2022

ترشيحاتنا

نائب رئيس الإسماعيلي: تقدمنا بشكوى رسمية ضد الحكم أمين عمر

هل يجوز الحج عن الميت التارك له مع القدرة؟ لجنة الفتوى تجيب

الترميم والصيانة والهدم الجزئي.. تعرف على ضوابط إخلاء العقار من شاغليه

ماتوا تحت عجلات القطار.. التصريح بدفن ضحايا حادث قطار ملوي في المنيا

شوبير يكشف عن التشكيل الأقرب للأهلي أمام الزمالك| فيديو

مفاجأة.. شوبير: سحب الثقة من اتحاد الكرة وارد جدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاني من ضمور عضلات شوكي.. 16 يوما فاصلة لإنقاذ الطفلة رقية

جبرتي العصر ورائد الأمن الثقافي وفارس الرومانسية.. لماذا أطلقت الألقاب على يوسف السباعي؟

فنانات ظهرن مع فخر العرب| أبرزهن إيمليا كلارك.. حسناوات أشعلن السوشيال ميديا بجانب محمد صلاح

في ذكرى رحيل إمام الدعاة.. ماذا طلب الشعراوي من ملك السعودية وبماذا أجاب سعود؟

فيديو

روقة أشهر أدوراها .. نورا انفصلت عن حاتم ذو الفقار لهذا السبب

إلهام شاهين: أصبحت أتعرض للهجوم على كل جملة.. ومن يهاجمون الفن “مزقوين”

والدتها توفيت بين يديها.. دنيا عبد العزيز تروي كواليس زواجها بعد 12 سنة صداقة

جوزي خاني واتحبست 3 شهور.. غادة إبراهيم تنهار بالبكاء على الهواء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

محمد الغريب

البازية ومبرة الشعراوي.. رحلة في تصويب الفكر

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ