إلهام شاهين: حملت على عاتقي محاربة الفكر المتخلف ولا أخشى التهديد بالقتل

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل فيلمها الجديد “ بنات صابرة ” ، وذلك على هامش تكريمها من رابطة إبداع العالم العربي والمهجر بفرنسا أمس الجمعة 17 من يونيو الجاري.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين : ان فيلمها بنات صابرة يتحدث عن قضية الختان ، حيث تجسد دور أم غير متعلمة لديها عدد من البنات يتوفين بعضهن بسبب الختان والزواج المبكر .

وتتضيف : العب داخل الاحداث شخصية سيدة من أحدي القري تدعي صابرة تقوم بالانجاب بشكل مستمر ، حيث تتوفي واحدة من بناتها أثناء عملية الختان ، الاخري تلحق بها اثناء وضع مولودها .

وتتابع إلهام شاهين قائلة : فيلم بنات صابرة سوف يبعث برسائل هامة ويعيطهم درس هام، وهو أنهم بذلك يقضون على بناتهم ، وأن ما يحدث فى هذا الأمر ما هو إلا تخلف وغباءه .

وتستكمل إلهام شاهين قائلة: حملت على عاتقي محاربة الفكر المتخلف، فقد تم تهديدي كثيراً ، ولا أخشي ما يمكن أن يحدث حتى لو واجهت الموت .

واختتمت إلهام شاهين : أتمنى أن يخرج الفيلم للنور ونبدأ تصويره قريباً، حيث انه يتعرض الى بعض العراقيل من حين لآخر.