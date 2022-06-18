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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صفاء الطوخي: ولدت داخل بيت يتنفس الفن والزعيم أعطاني درسا لن أنساه

صفاء الطوخى
صفاء الطوخى

حلت الفنانة صفاء الطوخى ضيفة ببرنامج مانشيت والمذاع عبر فضائية cbc تحدثت خلاله عن أهم أدوراها ومشاركتها مع الزعيم عادل إمام والفنان محمود عبد العزيز  وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى.


صفاء الطوخي : عادل إمام إداني درس بكل اللي اتعلمته في حياتي


قالت الفنانة صفاء الطوخي، إن تجربتها مع الفنان عادل إمام عظيمة، حيث تعاونت معه في فيلم بخيت وعديلة عندما كانت طالبة في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم تعاونت معه مرة أخرى في مسلسل العراف ومسلسل أستاذ ورئيس قسم.

وأضافت “الطوخي” في لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة سي بي سي: "في أول تصوير من مسلسل أستاذ ورئيس قسم عادل إمام اداني درس كبير، عملنا المشهد وطلب نوقف شوية وقالي تعالي، قالي انتي بتمثلي قدام عادل إمام، مينفعش، لازم تبقي أقوى مني بالموقف ده والشخصية دي، مينفعش تبقي شايفاني عادل إمام، ننساه ونخرجه من البلاتوه ونركز في الشخصية".


صفاء الطوخي: أحمد زكي قدم لي نصيحة لم أفهمها في وقتها


قالت الفنانة صفاء الطوخي، إن مسلسل سقوط حر من المسلسلات التي اعتزت بها وكانت مليئة بالتفاصيل النفسية المركبة والمعقدة، كما تطرقت إلى مسلسل سرايا عابدين، موضحةً أن الكتابة هي أساس العمل الدرامي، والشخصية كانت مكتوبة برقة شديدة وعمق كبير، ومحمود البزاوي ممثل رائع وعمرو عرفة مخرج حساس".

وأضافت صفاء الطوخي ،  "تجمعت الأسباب وخرج من المسلسل حالة رائعة للغاية، وكنت أحب شخصيتي، وكانت صعبانة عليّ، ومتفهمة وضعها وحالتها ومشاعرها، وظروف المسلسل خاصة بسبب مرض ووفاة أمي، وهو ما تأثرت به" ،  وتابعت: "للأسف، لم أتشرف بالعمل مع الفنان الراحل أحمد زكي، كان صديقا لأمي، شاف لي حاجة في البدايات، وقالي جملة كنت أصغر من إني أفهمها مباشرة، بس بعد كده عملت مفعول السحر في حياتي الفنية، قالي اوعي تبقى شبه حد، وخليكي انتِ، وقالي اوعي تفكري إن الممثل تبقي شهرة وفلوس ودور كبير"

 

صفاء الطوخي: وُلدت داخل بيت يتنفس الفن.. والعصفوري رماني في بحر الكوميديا

 

قالت الفنانة صفاء الطوخي إنها نشأت في بيت يتنفس فنًّا، وبالتالي فإنها تعتبر نفسها من المحظوظات، مشيرةً إلى أن المسرح هو من جذبها إلى عالم التمثيل: "صعب بس ممتع، وهو شامل لكل الفنون، وأساسه الكلمة، وكل المشاعر الإنسانية والنصوص المسرحية العظيمة تربيت عليها، أي أن وجداني تربى في المسرح".

وأضافت الطوخي  "تعلمت في معهد الفنون المسرحية، وكان لزاما علينا أن ندرس كل المسرحيات الكلاسيكية شديدة الأهمية، حيث إنها تنتمي إلى نوع كتابة يقوم على النفس البشرية بكل تشابكاتها وتناقضاتها وهو ما علمها وأفادها كثيرا.

صفاء الطوخى مانشيت سقوط حر محمود عبد العزيز مسرح عادل إمام مرة أخرى

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